Израиль подвергся массированному ракетному удару с территории Ливана 6 апреля, 17:54 Здание банка в Шломи после обстрела Израиля с территории Ливана, 6 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Fadi Amun)

Израиль в четверг, 6 апреля, подвергся ракетным ударам с территории Ливана. Об этом сообщает The Times of Israel.

По словам израильских официальных лиц, с юга Ливана по северу Израиля было выпущено не менее 34 ракет. Армия обороны Израиля сообщила, что система ПВО Железный купол перехватила 25 ракет, по меньшей мере пять ударили по территории Израиля, местонахождение четырех до сих пор не известно. Предварительно, что по меньшей мере двое мужчин получили легкие осколочные ранения.



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Как пишет The Times of Israel, этот обстрел может быть самым масштабным со стороны Ливана с 2006 года, когда по Израилю были выпущены тысячи ракет. В августе 2021 года Хезболла выпустила 19 ракет по северному Израилю.

Источник, близкий к группировке Хезболла, заявил Al Arabiya, что она не причастна к ракетным ударам. Другие источники телеканала утверждают, что за ударами могут стоять «палестинские группировки».

Из-за ракетных ударов вечером 6 апреля состоится заседание Военно-политического кабинета Израиля.



Ракетные удары по Израилю произошли на фоне обострения напряженности после нескольких дней обстрелов из сектора Газы, столкновений в мечети Аль-Акса и предполагаемого запуска беспилотника иранского производства из Сирии, сообщает The Times of Israel.

Ранее израильская полиция дважды штурмовала мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме, выбив двери и окна и применив светошумовые гранаты и резиновые пули. Сотни палестинцев были задержаны накануне 15-го дня священного для мусульман месяца Рамадан и первого дня еврейского праздника Песах. Действия израильской полиции вызвали осуждение арабского и мусульманского мира.



В полиции заявили, что в мечети забаррикадировались «бунтовщики и осквернители мечетей», которые бросали в полицейских камни и файеры. До этого еврейские экстремистские группировки призывали зарезать коз на территории мечети, и многие верующие-мусульмане остались в мечети после призывов предотвратить эти попытки, пишет CNN.

