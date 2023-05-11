Праща Давида против металлолома. Что происходит на границе Израиля и cектора Газа в последние дни 11 мая, 20:47 NV Премиум Работа израильский систем ПВО в Сдероте, 10 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Ammar Awad)

Цви Зильбер, израильский журналист, главный редактор «Лучшего радио», рассказал в эфире Radio NV о том, что происходит на Ближнем Востоке, в частности в cекторе Газа и как Армия обороны Израиля впервые использовала новую систему ПВО.

В среду, 10 мая, палестинцы в секторе Газа выпустили по Израилю 270 ракет и минометных снарядов.

Об этом заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщило The Times of Israel.

По данным армии, 205 снарядов пересекли границу. Система противовоздушной обороны Железный купол перехватила 62 ракеты, а три упали в городах. Как сообщает ЦАХАЛ, остальные приземлились на открытых территориях и не нанесли ущерба.

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Военные заявляют, что нанесли удары по 53 отдельным объектам. Всего в них входят 104 объекта, принадлежащих Исламскому джихаду.

«За последние несколько часов из Газы по Израилю были выпущены сотни ракет. Мы защитим наших граждан от тех, кто пытается нанести нам вред», — говорилось в сообщении МИД Израиля.

Как пишет Israel Info, обстрелы — это ответ на ликвидацию Израилем трех командиров военного крыла Исламского джихада в секторе Газа более суток назад.

В то же время, Израиль второй день подряд также обстреливает сектор Газа.

Что происходит между Израилем и сектором Газа в последние дни

То, что происходит в Израиле, у нас называется операцией Щит и стрела. Началась она, наверное, неделю назад, когда по Израилю было выпущено 100 ракет, наверное, вы знаете эту историю. Один террорист организации Исламский джихад объявил голодовку в израильской тюрьме и умер, не выжил после 86 дней, он скончался. В ответ на это Исламский джихад начал обстреливать израильскую территорию, 100 ракет было выпущено. Израиль реагировал только на какие-то конкретные залпы, потом всё успокоилось и все думали, что это событие уже закончилось.

Но нет, в ночь на вторник произошли три точечные ликвидации, были ликвидированы три главаря Исламского джихада, очень центральные фигуры там. Кроме того, с воздуха были атакованы ключевые объекты Исламского джихада на территории сектора Газа, склады с оружием, всякие мастерские по производству вооружений и т. д. Террористы были настолько шокированы, что 35 часов молчали. Мы раньше еще такого не видели, подумали, неужели не будет никаких обстрелов, неужели они никак не отреагируют. Но вот, обстрелы начались, вчера где-то после полудня начались обстрелы израильской территории. Да, действительно, по разным оценкам было выпущено 450, 500 ракет.

Работа израильской ПВО в Ашкелоне, 10 мая 2023 года / Фото: REUTERS/Amir Cohen

Дело в том, что далеко не все ракеты долетают до Израиля, из них где-то больше четверти падают прямо на территории сектора Газа. Но это же тот же советский и иранский металлолом, которым [также] стреляют по Украине. И ситуация такая: Израиль продолжает громить объекты, причем мы видим опять же новую ситуацию, это показывает, что военные технологии в Израиле продолжают развиваться, а в секторе Газа остаются в буквальном смысле на прежнем уровне.

Потому что ракеты Касам — это основное оружие террористов — это такая трубка с порохом, которая летит на несколько километров, но долетает до ближайшего израильского города Сдерота, также до нескольких кибуцев и других поселков, населенных пунктов на границе с сектором Газа. Это простая болванка, она летит по баллистической траектории, она очень дешевая в изготовлении, ею нельзя управлять, направлять ее куда-то. Поэтому никаких систем точного наведения на нее не поставишь, и основная часть обстрелов ведется этими ракетами.

Впервые мы видели, что Израиль ликвидирует эти расчеты ракетчиков, а также минометные расчеты еще на подходе. Они только подходят, чтобы где-то установить свой миномет или пусковое устройство для запуска ракет, и тут же прилетает, ликвидирует весь этот расчет ракетчиков. Раньше мы такого не видели, потому что раньше это были «кошки-мышки», они стреляли и израильская ракета прилетала где-то за 30 секунд. За эти 30 секунд они могли уже переместиться в другое место и продолжать вести обстрел. Вот мы видели, довольно успешно их поражали еще просто на подходе к позициям.

Еще одна интересная вещь, которую мы увидели вчера: впервые была задействована система ПВО, которая у нас называется Праща Давида, она у нас называется «Волшебная палочка». В международной классификации она называется Staner. Это система ПВО среднего эшелона, у нас есть защита от мелких ракет и мин, известный Железный купол, следующий слой противовоздушной обороны — это «Волшебная палочка», она впервые была использована оперативно, до этого мы ее видели только на полигоне. Одна ракета, которую они выпустили по Тель-Авиву, была сбита.

Место ликвидации одного из командиров Исламского джихада в секторе Газа, 11 мая 2023 года / Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

То есть использование Пращи Давида прошло успешно. И от совсем больших ракет — противоракеты Patriot и также Hec-1 и Hec-2, это тоже очень эффективные ракеты израильского производства. Она также может сбивать дозвуковые крылатые ракеты. Поэтому из этих 450 или 500 ракет, они практически никакого ущерба Израилю не нанесли, не считая попадания в пустой дом, попадания в двор, где просто взрыв произошел в саду, такой незначительный ущерб собственности был нанесен.

На этом этапе вчера уже шли переговоры о том, что террористы готовы на перемирие, но Израиль не хочет принимать никакие условия, потому что это закончилось полным крахом. А сегодня утром стало известно, что ликвидировали еще четвертого главаря Исламского джихада, который командовал всеми ракетными войсками организации.

Ситуация интересна еще и тем, что ХАМАС не подключился к этой войне, ХАМАС не любит, когда его кто-то втягивает в войну, он любит начинать войну, когда ему это интересно. ХАМАС взирает на это со стороны и делает такой вид, будто его это совсем не касается. Но Израиль пока не готов идти на условия Исламского джихада. Террористы — они же как орки, если убивают главаря, если вы читали Толкиена, они сразу в растерянности начинают разбегаться, прятаться. Примерно то же самое сейчас происходит, Исламский джихад — не такая прямо сильная террористическая организация. Это абсолютный иранский прокси, все их финансирование приходит из Ирана, на иранские деньги.

Они просто потерпели тотальный разгром, это можно видеть. Другой вопрос — хватит ли сейчас у них политической воли завершить этот позор и придерживаться формулы, которую предлагает Израиль: тишина в обмен на тишину, прекращайте стрелять и мы тоже прекращаем. Но если вы возобновите свои потуги, то точечные ликвидации продолжатся. Возвращение Израиля к точечным ликвидациям — это тоже такой стратегический шаг, потому что в прошлом Израиль наложил мораторий на эти точечные ликвидации, но мы видим, насколько более эффективными становятся технологии, Израиль продолжает развивать технологии.

Работа израильской ПВО в Сдероте, 10 мая 2023 года / Фото: REUTERS/Ammar Awad

А Исламский джихад и другие террористические организации продолжают воевать этим ракетным мусором, ржавым металлоломом. Причем когда началась эта операция, они вдруг заявили, что научились обходить Железный купол, научились как-то стрелять, что Железный купол не может сбивать их ракеты. Но оказалось, что это все вранье, может, прекрасно все сбивалось.

И никаких новых уловок или технологий, чтобы обмануть Железный купол, у них, конечно же, не появилось. Вот мы ждем, сегодня обстреливали несколько раз только прифронтовую полосу, населенные пункты возле границы с сектором Газа. Сегодня уже эта операция явно пойдет на спад. Я надеюсь, что будет уже какой-то договорняк, потому что соглашением о перемирии это нельзя назвать, и все эти обстрелы закончатся.

