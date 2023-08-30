Прошли «дырявую границу». В РДК заявили, что это они стоят за атакой по аэродрому Курска 30 августа, 21:51 Курск (Фото:Роман Старовойт / Telegram)

За атакой по военному аэродрому в Курске 27 августа стоит Русский добровольческий корпус совместно с контрразведкой СБУ.

Об этом сообщили бойцы РДК.

В сообщении говорится, что бойцы без помех прошли «дырявую границу» и ударили беспилотниками по военному объекту. Сообщается, что уничтожены все намеченные цели, «которые несли горе и смерть мирным украинским городам». Также поражены элементы ПВО, которая прикрывала самолеты.

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Также в РДК обвинили минобороны РФ в очередной лжи. Они подчеркнули, что не наносили удар дроном по жилому дому, это последствия работы российской ПВО.

В ночь на 27 августа в Курске прогремело несколько мощных взрывов. Утром минобороны РФ сообщило, что ночью и утром «киевский режим пытался атаковать Россию БПЛА самолетного типа». В российском ведомстве заявили, что российская ПВО сбила два беспилотника над Брянской и Курской областями.

В то же время, губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что ночью в Курске беспилотник врезался в многоквартирный дом на улице Карла Маркса, никто из жителей не пострадал.

Источники NV в СБУ сообщили, что в ночь на 27 августа Курский аэродром атаковали контрразведчики из 13-го главного управления.

По словам собеседников, дроны-камикадзе отработали по четырем самолетам Су-30 и одному МИГ-29. Кроме того, среди пораженных целей — радары комплекса С-300 и два Панциря.

Собеседники отметили, что почти все дроны долетели до своих целей, и лишь три из них были сбиты российской ПВО.

28 августа главный редактор американского издания The War Zone Тайлер Роговей опубликовал спутниковые снимки военного аэродрома в Курске после атаки ударных беспилотников.

По его словам, на снимках не зафиксировано явных повреждений и уничтоженных самолетов, однако они требуют более детального изучения.

«Это поверхностный обзор. У коммерческих спутниковых изображений есть определенные ограничения. Могут существовать небольшие повреждения, но явных масштабных повреждений нет», — резюмировал он.

27 августа издание Defense Express сообщало, что российский «военкор» Fighterbomber пожаловался, что для атаки на аэродром были использованы австралийские беспилотники от компании SYPAQ. Он утверждал, что якобы для атаки на аэродром были осуществлены комбинированные пуски с «пустыми» дронами, а также дронами в версии «камикадзе», и что запускать их могли якобы не с территории Украины.

Издание отметило, что дроны PPDS этой компании могут иметь полезную нагрузку весом до 5 кг в зависимости от модели, находиться в воздухе от 1 до 3 часов и преодолевать расстояния от 40 до 120 км.