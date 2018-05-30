Общий регламент по защите данных в Европе. Что изменится для Украины

Усилить контроль за сбором, обработкой и передачей персональных данных резидентов и граждан Евросоюза. На прошлой неделе на территории ЕС вступил в силу Общий регламент по защите данных. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Согласно ему компании уже начали обновлять свои системы защиты и обработки личной информации пользователей. Этот регламент будет действовать в 28 странах ЕС и заменит Директиву о защите персональных данных, которая действовала еще с 1995 года. Новое законодательство позволит гражданам Евросоюза получить полный контроль над своими персональными данными.

Что изменится после введения новых правил

Персональные данные - это любая информация о субъекте, по которой его можно определить прямо или публично. Согласно европейскому документу, это один или несколько факторов, характерных для физической, физиологической, генетической, умственной, экономической или социальной, культурной идентичности личности. Это адрес проживания, имя и фамилия лица, номер и марка автомобиля, сведения о национальности, религиозных взглядах или сексуальной ориентации, номер банковской карты, история болезней, паспортные данные, идентификационный код, подпись и тому подобное.

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Граждане и резиденты ЕС могут запрашивать подтверждение факта обработки их данных и с какой целью они были обработаны. Пользователь имеет право получить ответ, раскрывались ли данные третьим лицам , а также может потребовать прекратить их обработку. Кроме того, закон предусматривает право на забвение.

Европейцы смогут удалять свои личные данные по запросу. Общий регламент по защите данных распространяется не только на европейские страны. Он применяется ко всем компаниям, как обрабатывают персональные данные резидентов и граждан ЕС, независимо от их местоположения.

Пользователь имеет право получить ответ, раскрывались ли данные третьим лицам, а также может потребовать прекратить их обработку

Согласно новым правилам, пользователь должен дать четкое согласие на обработку персональных данных. Молчание или бездействие знаком согласия не считаются. Под обработкой персональных данных имеются в виду операции, выполняемые с этой информацией, независимо от того, они осуществляются автоматически или иным образом. Под действие правового акта, который усиливает контроль за персональными данными резидентов и граждан ЕС, подпадают не только европейские компании. Условно говоря, это касается всего, чем пользуются граждане ЕС.

Важность персональных данных сегодня в Украине

В Украине сегодня хорошо развита индустрия разработки программных продуктов, начиная от бизнес-серверов, предоставляющих услуги по управлению отношениями с клиентами, хранилища данных и тому подобное. Вся эта разработка отныне должна будет учитывать новые правила, отметил руководитель консалтингового направления компании 10Guards Александр Смичников. Компании, которые будут производить свои продукты в соответствии с новым реламентом, будут востребованы на европейском рынке.

Например, если европеец покупает билеты на поезд Укрзализныци, она также обязана выполнять новые европейские правила обработки персональных данных.

С вступлением новых правил в силу усиливается и ответственность за их нарушение. Штрафы достигают 20 млн евро или 4% годового глобального дохода компании, в зависимости от того, что больше.

Регламент касается резидентов и граждан Европейского союза, а также всего, чем пользуются граждане ЕС

Компании обязаны сообщать регуляторным органам о любых нарушениях, связанных с персональными данными в течение 72 часов после обнаружения таких нарушений. Эксперт советует украинским компаниям уже сейчас, как минимум, пересмотреть соглашения с пользователями, проанализировать, какие именно данные собираются, и убрать те, которые выходят за рамки.

Для компаний, которые выполняли Украинский закон о защите персональных данных, со вступлением в силу европейского регламента по защите персональных данных по большому счету ничего не меняется, отметил президент холдинга Internet Invest Group Александр Ольшанский. Потребность компаний в тех или иных данных пользователей, по его словам, оценить трудно. К тому же, важность персональных данных сейчас существенно упала, добавил он.

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Gmail, Twitter и другие иностранные сервисы уже начали массово предупреждать об изменениях в политике конфиденциальности и о новых инструментах управления сбором данных.