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Общественные деятели России требуют увековечить имя Немцова

Сегодня, 11:33
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EPA

Авторы письма называют убийство Немцова политическим

Более 20 политиков и деятелей культуы РФ в преддверии годовщины убийства Бориса Немцова настаивают на том, чтобы власти страны и Москвы увековечили память известного оппозиционера.

Об этом говорится в письме к мэру Москвы, опубликованном в Новой газете в пятницу, 1 февраля.

Среди подписавшихся - Лия Ахеджакова, Дмитрий и Геннадий Гудковы, Вадим и Ирина Прохоровы, Андрей Нечаев, Владимир Рыжков, Михаил Касьянов, Илья Яшин, Виктор Шендерович, Зоя Светова, Лев Пономарев.

Авторы письма называют убийство Немцова политическим. Они также обвиняют власти России и Москвы в попустительстве атакам на Народный мемориал Немцову на Большом Москворецком мосту.

«На месте гибели Немцова создан и функционирует народный мемориал, который регулярно подвергается нападениям и погромам со стороны уже давно установленных общественностью лиц. Эти действия совершаются при полном попустительстве властей России и Москвы», - говорится в письме.

В связи с этим авторы требуют принять срочные меры для обеспечению общественного порядка на месте убийства и наказания «давно известных погромщиков, в том числе входящих в группу SERB».

Письмо с аналогичными требованиями было отправлено московским властям год назад, но осталось без ответа. Авторы указали на то, что память о Немцове волнует больше москвичей, чем память об экс-президенте Венесуэлы Уго Чавесе и первом главе Чечни Ахмате-Хаджи Кадырове, именами которых в Москве уже названы улицы.

Для устранения противоречий по этому вопросу предлагается создать общественно-государственную комиссию, ее первое заседание должно состояться до годовщины убийства Немцова 27 февраля.

Напомним, Борис Немцов был убит выстрелами в спину 27 февраля 2015 года в самом центре Москвы. Исполнители преступления были приговорены к длительным срокам тюремного заключения, но заказчики убийства до сих пор не найдены.

Теги:   Борис Немцов

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