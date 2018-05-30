ОБСЕ заявляет о подписании "исторического" протокола по Приднестровью

Молдова и ее сепаратистский регион, поддерживаемый Россией, Приднестровье по итогам переговоров подписали протокол для урегулирования.

Об этом заявил представитель действующего председателя ОБСЕ по Приднестровскому урегулированию, посол Франко Фраттини во время пресс-конференции по итогам переговоров в Риме, передает Укринформ.

"Протокол, подписанный сторонами сегодня, дает мне уверенность в том, что договоренности по приоритетным вопросам, которые остались, связанных с телекоммуникациями, уголовными делами и свободой передвижения, будут достигнуты сторонами до конца года, если не раньше", - отметил дипломат 30 мая.

По его словам, обязательства завершить работу над всеми аспектами договора с восьми пунктов еще больше укрепляет доверие и делает этот год историческим для процесса урегулирования и непосредственно для Кишинева и Тирасполя.

Глава миссии ОБСЕ в Молдове Майкл Скэнлан, в свою очередь, подчеркнул, что "за прошедшие месяцы Кишинев и Тирасполь продемонстрировали настоящую приверженность продвижению процесса урегулирования".

29 и 30 мая в Риме прошел очередной раунд переговоров по приднестровскому урегулированию в формате 5 + 2, в которых принимали участие Молдова и Приднестровье - стороны конфликта, Украина, ОБСЕ и Россия - посредники, ЕС и США - наблюдатели.

Ранее власти Молдовы, которіе требуют от России, чтобы та забрала свои войска из оккупированного ею Приднестровского региона, решили договориться с Украиной об использовании для этого ее территории.

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В ближайшем будущем будет представлен проект особого статуса Приднестровья в составе целостной Молдовы.