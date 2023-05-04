Россия явно и неоднократно нарушает права депортированных украинских детей — доклад ОБСЕ 4 мая, 22:04 Дети (Фото:REUTERS/Sergey Pivovarov)

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе пришла к выводу, что Россия неоднократно нарушала права незаконно вывезенных на российскую территорию украинских детей.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на доклад ОБСЕ.

Эксперты не смогли определить точное количество детей, депортированных российскими войсками, но подчеркивается, что «факт масштабного перемещения украинских детей не оспаривается ни Украиной, ни Россией». Украинские официальные лица сообщили экспертам ОБСЕ, что, по их оценкам, число похищенных детей составляет от 200 тысяч до 300 тысяч.

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В докладе ОБСЕ подчеркивается, что РФ не только неоднократно явно нарушала интересы этих детей, но и отрицала их право на идентичность, право на семью, право на воссоединение с семьей, а также нарушала их права на образование, доступ к информации, право на отдых, досуг, игры, развлечения и участие в культурной жизни и искусстве, а также право на мысль, совесть и религию, право на здоровье, право на свободу и безопасность.

Группа экспертов ОБСЕ установила, что украинские дети, вывезенные российскими войсками, «подвергаются воздействию пророссийских информационных кампаний, часто приравниваемых к целенаправленному перевоспитанию».

«РФ не предпринимает никаких шагов для активного содействия возвращению украинских детей. Напротив, она создает различные препятствия для семей, стремящихся вернуть своих детей», — добавили эксперты.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина и российского «детского омбудсмена» Марии Львовой-Беловой из-за подозрения в совершении ими военных преступлений в связи с депортацией украинских детей в РФ.