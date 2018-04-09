ОБСЕ раскритиковала выборы в Венгрии из-за нехватки конкуренции

Фундаментальные права на парламентских выборах в Венгрии в целом были соблюдены, однако не хватало справедливой конкуренции для опозцийних партий, заявили в ОБСЕ.

Организация отметила чрезмерные расходы правительства на рекламу, из-за чего правящая коалиция получила информационное преимущество и была подорвана способность конкурентов соревноваться на равных основаниях.

Как сказано в отчете, политическим дебатам также препятствовали "запугивающая и ксенофобская риторика, предвзятость СМИ и непрозрачное финансирование кампании".

Ранее премьер-министр Венгрии и лидер партии ФИДЕС Виктор Орбан объявил о победе на парламентських выборах, которые прошли 8 апреля.

По подсчетам 93% голосов, Национальное избирательное бюро Венгрии прогнозирует, что ФИДЕС получит 133 места в парламенте, что составляет почти две трети (всего в парламенте 199 мест). Националистическая партия Йоббик, по прогнозам, выигрывает 26 мест, тогда как социалисты займут третье место и получат в парламенте 20 мест. Ожидается, что две меньшие левые партии, DK и LMP, получат девять и восемь мест соответственно.

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