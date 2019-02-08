Обрушение жилого дома в Стамбуле: количество жертв возросло до 21 8 февраля, 22:48 298 Цей матеріал також доступний українською ЕРА 13 пострадавших находятся в больницах ЕРА

В Стамбуле число жертв обрушения восьмиэтажного здания, которое произошло в среду, 6 февраля возросло до 21 человека.

Об этом сообщил глава министерства здравоохранения Турции Фахреддина Коджа, передает Associated Press.

Министр сообщил, что в больницах находится 13 человек из 14, кого извлекли живыми из-под обломков здания.

По словам Коджа, в тяжелом состоянии находятся семь пострадавших.

"По нашим оценкам, 35 человек оказались в ловушке под завалами, и теперь мы насчитали 35", - добавил он, подчеркнув, что поисковые операции будут продолжаться.



Напомним, 6 февраля в Стамбуле произошло обрушение восьмиэтажного жилого дома. Во время обрушения здания на улице находилось много прохожих.