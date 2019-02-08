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Обрушение жилого дома в Стамбуле: количество жертв продолжает расти

Сегодня, 22:48
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ЕРА

13 пострадавших находятся в больницах

В Стамбуле число жертв обрушения восьмиэтажного здания, которое произошло в среду, 6 февраля возросло до 15 человек. 

Об этом сообщил глава министерства здравоохранения Турции Фахреддина Коджа, передает Associated Press.

Министр сообщил, что в больницах находится 13 человек из 14, кого извлекли живыми из-под обломков здания.

По словам Коджа, в тяжелом состоянии находятся семь пострадавших.

Напомним, 6 февраля в Стамбуле произошло обрушение восьмиэтажного жилого дома. Во время обрушения здания на улице находилось много прохожих.

Теги:   Обрушение Стамбул

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