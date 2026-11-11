В России обрушился важный железнодорожный мост. Коми и Воркута оказались в изоляции

10 ноября в Архангельской области России обрушился железнодорожный мост через реку Виледь, после чего там ввели режим чрезвычайной ситуации. Коми и Воркута оказались отрезанными от других регионов страны-агрессора.

Как отмечает издание Astra, губернатор Архангельской области заявил, что обрушение железнодорожного моста произошло в результате «инцидента». При этом чиновник не уточнил, что именно имеет в виду под этим словом.

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Телеграм-канал Exilenova+ утверждает, что среди предварительных версий аварии рассматривается диверсия. Впрочем, официального подтверждения этой информации нет.

На обрушение моста в Архангельской области отреагировало и движение сопротивления Атеш. Там намекнули, что «мостопад» в России будет иметь продолжение.

«Мосты будут рушиться не только в Архангельской области. Наблюдаем… И сразу опередим путинских бюрократов с их объяснениями: конечно, всё это происходит „случайно“ — исключительно из-за технических неполадок», — отметили партизаны.

По сообщениям российских властей, инцидент произошел около 05:10. Пролет железнодорожного моста через реку Виледь обрушился в тот момент, когда по нему двигался грузовой поезд. В результате аварии несколько вагонов сошли с рельсов. По предварительным данным, пострадавших нет.

В сети также появилось видео последствий этого «инцидента». На кадрах видны цистерны с топливом, сошедшие с рельсов и упавшие на берег у разрушенного пролета моста. Автор видео отмечает, что один из пролетов моста полностью обрушился.

Из-за обрушения моста Республика Коми и Воркута фактически оказались отрезанными от привычного железнодорожного сообщения с другими регионами России. Объездных маршрутов на этом участке нет, поэтому пустить поезда в обход разрушенной переправы невозможно.