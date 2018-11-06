Обрушение зданий в Марселе: спасатели извлекли тело второй жертвы

Под завалами могут находиться от пяти до восьми человек

Количество погибших в результате обрушения двух домов во французском Марселе увеличилось до двух человек.

Как сообщает Europe1, спасатели во вторник днем извлекли из-под завалов тело погибшей женщины. На данный момент тела жертв не опознаны.

Местные власти говорят, что под завалами могут быть похоронены от пяти до восьми человек. На месте продолжают работать поисково-спасательные группы. В общей сложности к поискам привлечены более 120 человек.

Напомним, что утром 5 ноября в Марселе обрушились два дома с общей стеной. В результате инцидента двое человек получили легкие ранения. Утром во вторник после ночных поисков спасатели обнаружили тело первого погибшего.