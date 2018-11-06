06 ноября 2018, вторник

Обрушение зданий в Марселе: спасатели извлекли тело второй жертвы

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Под завалами могут находиться от пяти до восьми человек
Фото: David Coquille via Twitter

Под завалами могут находиться от пяти до восьми человек

Количество погибших в результате обрушения двух домов во французском Марселе увеличилось до двух человек.

Как сообщает Europe1, спасатели во вторник днем извлекли из-под завалов тело погибшей женщины. На данный момент тела жертв не опознаны.

Местные власти говорят, что под завалами могут быть похоронены от пяти до восьми человек. На месте продолжают работать поисково-спасательные группы. В общей сложности к поискам привлечены более 120 человек.

Напомним, что утром 5 ноября в Марселе обрушились два дома с общей стеной. В результате инцидента двое человек получили легкие ранения. Утром во вторник после ночных поисков спасатели обнаружили тело первого погибшего.

Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене

До конца ноября дешевле на 100 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.

Оформить подписку
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове