Обрушение путепровода в Китае: появилось видео с места катастрофы, в результате которой погибли восемь человек

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Образовавшийся провал заполнило водой

Образовавшийся провал заполнило водой

Опубликованы видео из китайского города Фошань, где произошло масштабное обрушение части путепровода.

В результате инцидента погибли восемь человек, еще девять были госпитализированы, а двое считаются пропавшими без вести.

На обнародованных видео видно, что после обрушения дороги образовавшийся провал заполнило водой.

Согласно имеющейся информации, под путепроводом шло строительство метро.

Ранее сообщалось, что в китайской провинции Гуандун обрушилась часть дороги.

НВ

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