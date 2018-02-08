Обрушение путепровода в Китае: появилось видео с места катастрофы, в результате которой погибли восемь человек

Опубликованы видео из китайского города Фошань, где произошло масштабное обрушение части путепровода.

В результате инцидента погибли восемь человек, еще девять были госпитализированы, а двое считаются пропавшими без вести.

На обнародованных видео видно, что после обрушения дороги образовавшийся провал заполнило водой.

Согласно имеющейся информации, под путепроводом шло строительство метро.

Ранее сообщалось, что в китайской провинции Гуандун обрушилась часть дороги.

НВ