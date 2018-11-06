06 ноября 2018, вторник

Обрушение домов во французском Марселе: под завалами нашли одного погибшего

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Под завалами продолжают искать людей
Фото: @julien_ruas

Под завалами продолжают искать людей

Под завалами обрушившихся домов в центре Марселя (Франция) нашли тело человека.

Как сообщает RFI, спасатели обнаружили погибшего после ночных поисков.

Должностные лица города предупредили, что есть вероятность увеличения количества жертв.

Спасатели продолжают поиски от пяти до восьми человек, они числятся пропавшими без вести.

Из соседних домов эвакуировали несколько десятков жителей.

Ранее сообщалось, что в Марселе обрушились два дома с общей стеной. В результате инцидента двое человек получили легкие ранения.

 

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