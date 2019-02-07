Обрушение дома в Стамбуле: шесть человек спасены, двое погибших
В результате обрушения восьмиэтажного жилого дома в Стамбуле погибли два человека.
Как сообщает Daily Sabah, шесть человек удалось достать из-под завалов. Они госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
Спасатели продолжают разбирать завалы в надежде найти выживших.
По данным ВВС, в доме официально проживало 43 человека в 14 квартирах.
По словам представителя местной власти, три верхних этажа дома были построены незаконно.
Обрушение дома в Стамбуле
В турецком Стамбуле обрушился восьмиэтажный жилой дом
Напомним, 6 февраля в Стамбуле произошло обрушение восьмиэтажного жилого дома, сообщалось об одном погибшем.