Обрушение дома в Стамбуле: шесть человек спасены, двое погибших Сегодня, 09:04 140 Цей матеріал також доступний українською EPA Шесть человек нашли живыми под завалами EPA

В результате обрушения восьмиэтажного жилого дома в Стамбуле погибли два человека.

Как сообщает Daily Sabah, шесть человек удалось достать из-под завалов. Они госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Спасатели продолжают разбирать завалы в надежде найти выживших.

По данным ВВС, в доме официально проживало 43 человека в 14 квартирах.

По словам представителя местной власти, три верхних этажа дома были построены незаконно.

Обрушение дома в Стамбуле В турецком Стамбуле обрушился восьмиэтажный жилой дом

Напомним, 6 февраля в Стамбуле произошло обрушение восьмиэтажного жилого дома, сообщалось об одном погибшем.