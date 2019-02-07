Обрушение дома в Стамбуле: количество жертв увеличилось до шести Сегодня, 17:17 96 Цей матеріал також доступний українською EPA Ранения получили более десяти человек EPA

В Турции спасатели достали тела трех погибших из-под завалов дома в Стамбуле, который обрушился накануне, сообщает Anadolu.

Таким образом, число жертв обрушения в азиатской части города возросло до шести человек.

Ранения в результате обрушения получили 13 человек. Трое из них находятся в реанимации.

Спасатели уже более суток разбирают завалы дома.

Напомним, 6 февраля в Стамбуле произошло обрушение восьмиэтажного жилого дома.