Обрушение дома в Стамбуле: количество жертв увеличилось до шести
Сегодня, 17:17
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В Турции спасатели достали тела трех погибших из-под завалов дома в Стамбуле, который обрушился накануне, сообщает Anadolu.
Таким образом, число жертв обрушения в азиатской части города возросло до шести человек.
Ранения в результате обрушения получили 13 человек. Трое из них находятся в реанимации.
Спасатели уже более суток разбирают завалы дома.
Напомним, 6 февраля в Стамбуле произошло обрушение восьмиэтажного жилого дома.