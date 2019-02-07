Остап Сливинский
Математика ненависти
Мустафа Найем
За что мстят Супрун
Кристина Бердинских
Рекорды гонки-2019
Богдан Яременко
Политический шум вокруг НАТО
Спецтема: Выборы президента Украины

Обрушение дома в Стамбуле: количество жертв увеличилось до шести

Сегодня, 17:17
96
Цей матеріал також доступний українською

EPA

Ранения получили более десяти человек

В Турции спасатели достали тела трех погибших из-под завалов дома в Стамбуле, который обрушился накануне, сообщает Anadolu.

Таким образом, число жертв обрушения в азиатской части города возросло до шести человек.

Ранения в результате обрушения получили 13 человек. Трое из них находятся в реанимации.

Спасатели уже более суток разбирают завалы дома.

Напомним, 6 февраля в Стамбуле произошло обрушение восьмиэтажного жилого дома.

Теги:   Дом Турция Стамбул

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Политика

Сегодня, 02:02

article_img
Аваков заявил, что 11 кандидатов в президенты попросили предоставить им охрану
Страны

Сегодня, 08:15

article_img
Telegraph: Третий подозреваемый в отравлении Скрипалей после покушения остался в Британии
Компании/Рынки

Сегодня, 08:24

article_img
Наличные, переводы и пенсии. Как будет работать монетизация субсидий

Выбор редакции

Искусство

Сегодня, 08:05

article_img
Новая тайна. Рецензия на психологический триллер с Пенелопой Крус и Хавьером Бардемом Все знают
IT-индустрия

Сегодня, 07:00

article_img
Как в Китае решили победить коррупцию с помощью искусственного интеллекта
Политика

Сегодня, 17:51

article_img
Завтра на Радио НВ пройдут президентские дебаты: Андрей Садовый vs Анатолий Гриценко

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться