Британская разведка предположила, что Путин будет говорить в своем обращении к россиянам 18 февраля, 10:25 Владимир Путин Saint Petersburg Июнь 25, 2022. (Фото:Максим Блинов / Kremlin via REUTERS)

Как отмечает британская разведка, вопрос социальной поддержки мобилизованных россиян и ее семей, вероятно, станет одной из тем обращения Владимира Путина 21 февраля к своим гражданам.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании.

Разведчики отмечают, что глава российской депутатской группы, занимающейся так называемой «специальной военной операцией» в Украине, Андрей Турчак 16 февраля 2023 года заявил, что группа представила отчет президенту России Путину.

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Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 18 February 2023



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/pS0lHr0MKX — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 18, 2023

Отчет охватит такие вопросы как социальная поддержка мобилизованных и их семей. Этот вопрос, вероятно, станет более актуален, если будет продолжатся дальнейшая мобилизация — явная или молчаливая.

Разведка Британии отметила, что Кремлю становится все труднее изолировать население от войны в Украине. Российский опрос в декабре 2022 показал, что 52% имели друзей или родственников, которые служили в так называемой «специальной военной операции».