Британская разведка предположила, что Путин будет говорить в своем обращении к россиянам
Владимир Путин Saint Petersburg Июнь 25, 2022. (Фото:Максим Блинов / Kremlin via REUTERS)
Как отмечает британская разведка, вопрос социальной поддержки мобилизованных россиян и ее семей, вероятно, станет одной из тем обращения Владимира Путина 21 февраля к своим гражданам.
Об этом сообщает Минобороны Великобритании.
Разведчики отмечают, что глава российской депутатской группы, занимающейся так называемой «специальной военной операцией» в Украине, Андрей Турчак 16 февраля 2023 года заявил, что группа представила отчет президенту России Путину.
Отчет охватит такие вопросы как социальная поддержка мобилизованных и их семей. Этот вопрос, вероятно, станет более актуален, если будет продолжатся дальнейшая мобилизация — явная или молчаливая.
Разведка Британии отметила, что Кремлю становится все труднее изолировать население от войны в Украине. Российский опрос в декабре 2022 показал, что 52% имели друзей или родственников, которые служили в так называемой «специальной военной операции».