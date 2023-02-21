Гендерно-нейтральный бог и однополые браки: Путин обратился к одной из любимых тем пропаганды РФ 21 февраля, 11:50 Владимир Путин (Фото:REUTERS/Turar Kazangapov)

Кремлевский диктатор Владимир Путин в ходе обращения к федеральному собранию РФ во вторник, 21 февраля, заговорил тезисами из методичек российской пропаганды.

В частности, диктатор заявил, что на Западе якобы «педофилия становится нормой», а «священников заставляют одобрять однополые браки».

При этом Путин, у которого по разным данным, есть несколько любовниц, цинично принялся цитировать Священное писание.

Видео дня

«Там все сказано: что семья — союз мужчины и женщины. Но и эти священные тексты подвергаются сейчас сомнению. Англиканская церковь планирует — пока только планирует — рассмотреть идею гендерно-нейтрального бога», — сказал он.