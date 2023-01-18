Что изменят объявленные Шойгу трехлетние реформы в армии РФ и чего ждать от сегодняшней речи Путина — ISW 18 января, 09:12 Владимир Путин и Сергей Шойгу, июнь 2022 года (Фото:Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Планы реформ российской армии на 2023—2026 годы могут создать серьезные угрозы соседним с РФ государствам, включая страны НАТО. Однако способность России воплотить в жизнь масштабные планы обновления и расширения армии остается под вопросом.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны по итогам 17 января.

Владимир Путин может объявить о второй волне мобилизации для расширения российской армии в ближайшие дни — возможно, уже 18 января. Официальный спикер Кремля Дмитрий Песков сообщил, что сегодня Путин выступит с речью в Санкт-Петербурге в ознаменование 80-летия прорыва нацистской блокады Ленинграда (в 1943 году), родного города диктатора. Путин любит использовать символические даты для обращения к россиянам, напоминает ISW. Некоторые российские провоенные блогеры допустили, что он воспользуется этой возможностью, чтобы либо объявить мобилизацию, либо войну с Украиной (вместо «специальной военной операции»). Украинская и западная разведки также неоднократно предупреждали о вероятной готовности Путина объявить мобилизацию в середине января.

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Министр обороны России Сергей Шойгу 17 января анонсировал широкомасштабную военную реформу в 2023—2026 годах — вероятно, для подготовки к затяжной войне против Украины, но также в рамках создания условий для расширения и быстрого построения более сильной российской армии.

Шойгу заявил, что выполняет указание Владимира Путина, и обозначил такие аспекты реформ (о части из них он впервые упоминал на коллегии Минобороны России 21 декабря):



увеличение численности военнослужащих в армии РФ до 1,5 млн ( с нынешних 1,35 млн);

с нынешних 1,35 млн); неуточненные « масштабные изменения» в составе, укомплектовании и административных единицах Вооруженных сил РФ в период с 2023 по 2026 год;

масштабные изменения» в составе, укомплектовании и административных единицах Вооруженных сил РФ в период с 2023 по 2026 год; усиление ключевых структурных компонентов армии РФ: Шойгу объявил, что Россия восстановит Московский и Ленинградский военные округа, сформирует новый армейский корпус в Карелии ( на границе с Финляндией), сформирует новые группировки войск на оккупированных территориях Украине и 12 новых дивизий;

на границе с Финляндией), сформирует новые группировки войск на оккупированных территориях Украине и 12 новых дивизий; наращивание возможностей для подготовки своих сил за счет создания дополнительных полигонов и увеличения числа инструкторов и специалистов.

В ISW отмечают, что такие реформы демонстрируют намерение России реформировать свои вооруженные силы для ведения крупномасштабных боевых действий с применением обычных вооружений в целом, а не только для нынешней войны против Украины. Однако неизвестно, смогут ли российские вооруженные силы расшириться так, как описал Шойгу, в течение трех лет, констатируют аналитики. «Номинально Россия может формировать новые дивизии, но остается неясным, сможет ли она набрать достаточно живой силы, чтобы полностью укомплектовать их до доктринальной численности в условиях продолжающейся войны», — пишут эксперты Института. Они напоминают, что ранее Шойгу уже анонсировал реформы, которые так и не были воплощены в жизнь. Так, в мае 2022 года он призвал к формированию 12 новых подразделений Западного военного округа к концу 2022 года, а еще ранее призывал Минобороны России набрать 100 тыс. резервистов в августе 2021 года.

Кроме того, ранее Россия сталкивалась с проблемами полного укомплектования даже существующих бригад и полков, а также с отсутствием достаточного количества инструкторов. Проблемой стало формирование одной новой дивизии, о которой было объявлено в 2020 году. А реформирование 150-й мотострелковой дивизии (8-я общевойсковая армия РФ) заняло более года. Россия также по-прежнему будет сталкиваться с экономическими проблемами, которые могут ограничивать возможности российского командования по снабжению своих войск, напоминают в ISW.

В целом способность России добиться крупномасштабных и быстрых изменений военного потенциала зависит от готовности Владимира Путина перенаправить значительную часть федерального бюджета на наращивание военной мощи и на несколько лет фактически перевести Россию в режим военного положения. Есть признаки того, что Путин может быть готов на это пойти, предостерегают аналитики ISW. Однако реформы и расширение армии в масштабах, намеченных Шойгу, не произойдут достаточно быстро, чтобы оказать существенное влияние на ход войны в Украине еще в течение многих месяцев. С другой стороны, такие реформы могут изменить расклад сил уже примерно в 2024 году и создать условия для гораздо более серьезной военной угрозы со стороны России ее соседям, включая страны НАТО, в ближайшие годы. Украина, вероятно, сохранит окно возможностей до лета и в течение всего лета, если Запад окажет ей необходимую поддержку, прогнозируют аналитики.

Министерство обороны России (МО) пытается повысить профессионализм российских вооруженных сил и эффективность своих цепочек командования вплоть до уровня небольших подразделений. После удара по Макеевке Минобороны РФ выпустило руководство для российских военнослужащих в Украине. Требования в этом списке включают в себя ограничение на использование личного транспорта и персональных электронных устройств в зоне боевых действий, устанавливаются более строгие правила в целом для военнослужащих на передовой (вплоть до требований к бритью и уставной форме). В ISW полагают, что российское Минобороны могло издать эти инструкции также с целью оценить эффективность выполнения приказов российскими командирами. «Соблюдение или игнорирование таких стандартов может указывать на профессионализм или отсутствие такового в регулярной армии», — поясняет ISW возможную суть требований, кажущихся тривиальными. В деморализованных подразделениях несоблюдение даже таких стандартов может способствовать дальнейшей деморализации и снижению эффективности.

Однако несколько представителей провоенного сообщества РФ, а также ряд российских чиновников и представителей марионеточной «ДНР» использовали эти рекомендации как повод для дальнейшей критики Минобороны России. Депутат Мосгордумы и пропагандист Андрей Медведев пожаловался, что Минобороны игнорирует «реальные проблемы на фронте» и вместо этого запрещает движение личного автотранспорта в зонах боевых действий. Кроме того, Медведев и т.н. «заместитель министра информации ДНР» Даниил Безсонов отметили, что запрет на некоторые виды личной электроники лишит солдат возможности управлять квадрокоптерами и хранить карты местности в автономном режиме. Поэтому, полагают в ISW, российскому Минобороны, скорее всего, будет трудно эффективно реализовать свои требования на фоне такой критики и из-за дефицита доверия, в том числе со стороны альтернативного информационного пространства РФ в лице «военкоров» и т. д.

Президент Сербии Александр Вучич призвал ЧВК Вагнера прекратить вербовку наемников в Сербии. Вучич озвучил риторический вопрос, поинтересовавшись, почему эта ЧВК нарушает законы Сербии. Спонсор «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил в ответ, что его ЧВК якобы не работает в Сербии и не набирает сербских граждан, потому что «сербы сами прекрасно справляются со своими проблемами». Заявление Пригожина может быть формой сарказма, учитывая недавнюю напряженность между Косово и Сербией, отмечает ISW. 17 января российские источники разместили кадры, на которых якобы показаны сербские добровольцы, служащие в российском добровольческом батальоне в Запорожской области Украины. Ранее ISW не фиксировала достоверной информации о гражданах Сербии, которые бы воевали в Украине в составе ЧВК Вагнера.

Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки:

Российские силы продолжают проводить ограниченные контратаки возле Кременной, тогда как официальные лица предполагают, что войска РФ могут готовиться к новому наступлению в Луганской области;

силы РФ продолжают наступательные действия вдоль линии фронта в Донецкой области;

в российском информационном пространстве тщетно пытаются представить тактические « успехи» РФ в районе Соледара как важные с оперативной точки зрения;

успехи» РФ в районе Соледара как важные с оперативной точки зрения; российские силы в Херсонской области продолжают пытаться наладить логистику на восточном берегу Херсонской области, которая страдает вследствие ударов ВСУ;

Херсонской области, которая страдает вследствие ударов ВСУ; спонсор ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, возможно, пытается оформить свою ЧВК как юридическое лицо в России.

Карта боевых действий: битва за Бахмут и Соледар, бои на Донбассе, на юге и на северо-востоке Украины

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW