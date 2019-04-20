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Обожженный шедевр. Какие ценности сгорели в соборе Парижской Богоматери и что удалось спасти - инфографика

Сегодня, 08:49
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Обожженный шедевр. Какие ценности сгорели в соборе Парижской Богоматери и что удалось спасти - инфографика - фото

НВ

Последствия пожара в соборе Парижской Богоматери

После масштабного пожара в соборе Парижской Богоматери журнал НВ разобрался, какие ценности в знаменитом храме уцелели, а что удалось спасти от огня.

В первый день после пожара на реконструкцию сгоревшей святыни собрали 1 млрд евро пожертвований. Большую часть этих денег пожертвовали французские миллиардеры: Пино (100 млн евро), Арно (200 млн евро) и Беттанкур (200 млн евро), а также французская энергетическая компания Total (100 млн евро).

Фото: НВ

Больше читайте в свежем номере журнала НВ - №14 от 18 апреля 2019 года

Теги:   Журнал НВ Пожар Собор Парижской Богоматери

Спецтема   Пожар в соборе Нотр-Дам

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