Обожженный шедевр. Какие ценности сгорели в соборе Парижской Богоматери и что удалось спасти - инфографика Сегодня, 08:49 1316 Цей матеріал також доступний українською НВ Последствия пожара в соборе Парижской Богоматери НВ

После масштабного пожара в соборе Парижской Богоматери журнал НВ разобрался, какие ценности в знаменитом храме уцелели, а что удалось спасти от огня.

В первый день после пожара на реконструкцию сгоревшей святыни собрали 1 млрд евро пожертвований. Большую часть этих денег пожертвовали французские миллиардеры: Пино (100 млн евро), Арно (200 млн евро) и Беттанкур (200 млн евро), а также французская энергетическая компания Total (100 млн евро).

Фото: НВ

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