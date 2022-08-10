В Китае заявили об окончании военных учений вокруг Тайваня 10 августа, 15:49 Китай проводил учений вокруг Тайваня на фоне визита Нэнси Пелоси (Фото:Eastern Theatre Command/Handout/Reuters)

Китай заявил об окончании военных учений вокруг Тайваня, но уточнил, что будет проводить регулярное патрулирование вокруг него.

Об этом сообщили в заявлении Восточного театра военных действий Народно-освободительной армии Китая, пишет Reuters.

Там уточнили, что китайские военные «успешно выполнили различные задачи и эффективно проверили объединенные боевые возможности войск».

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Военное командование Китая также заявило, что будет следить за изменением обстановки в Тайваньском проливе, продолжать проводить тренировки и подготовку к боевым действиям, организовывать регулярное боевое дежурство в направлении Тайваньского пролива".

В ответ на это заявление официальный представитель министерства обороны Тайваня Сунь Ли-фан заявил, что Тайбэй не ослабит боевую готовность и «полностью скорректирует распределение сил с учетом таких факторов, как угроза противника».

9 августа китайские военные объявили начало новых совместных учений военно-воздушных сил и флота страны в водах и воздушном пространстве вокруг Тайваня.

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Предыдущие учения китайской армии вокруг острова завершились лишь 7 августа. Их зона располагалась вокруг Тайваня и частично перекрывала участки, которые он считает своими территориальными водами.

Обострение вокруг острова началось на фоне визита туда 2 августа спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Это стало первым прибытием американского представителя столь высокого уровня с 1997 года.

Перед этим, 28 июля, лидер Китая Си Цзиньпин предупредил Байдена о недопустимости визита Пелоси на Тайвань, заявив, что США «играют с огнем».

Тайвань является частично признанным государством, которое КНР называет своей территорией. Он управляется демократическим правительством и считается одним из четырех «азиатских тигров» — самых успешных экономик региона. Официальный Пекин категорически возражает против попыток любых государств устанавливать отношения с Тайванем либо посещать его. США признают легитимность КНР как единого государства, но в то же время продолжают развивать связи с островом.

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