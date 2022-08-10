В Китае заявили об окончании военных учений вокруг Тайваня

10 августа, 15:49
Китай проводил учений вокруг Тайваня на фоне визита Нэнси Пелоси (Фото:Eastern Theatre Command/Handout/Reuters)

Китай проводил учений вокруг Тайваня на фоне визита Нэнси Пелоси (Фото:Eastern Theatre Command/Handout/Reuters)

Китай заявил об окончании военных учений вокруг Тайваня, но уточнил, что будет проводить регулярное патрулирование вокруг него.

Об этом сообщили в заявлении Восточного театра военных действий Народно-освободительной армии Китая, пишет Reuters.

Там уточнили, что китайские военные «успешно выполнили различные задачи и эффективно проверили объединенные боевые возможности войск».

Видео дня
Читайте также:
Давид и Голиаф. Что нужно знать о противостоянии вооруженных сил Китая и Тайваня

Военное командование Китая также заявило, что будет следить за изменением обстановки в Тайваньском проливе, продолжать проводить тренировки и подготовку к боевым действиям, организовывать регулярное боевое дежурство в направлении Тайваньского пролива".

В ответ на это заявление официальный представитель министерства обороны Тайваня Сунь Ли-фан заявил, что Тайбэй не ослабит боевую готовность и «полностью скорректирует распределение сил с учетом таких факторов, как угроза противника».

https://www.youtube.com/watch?v=HEn52lodtBE&feature=emb_title

9 августа китайские военные объявили начало новых совместных учений военно-воздушных сил и флота страны в водах и воздушном пространстве вокруг Тайваня.

Читайте также:
Дайан Фрэнсис
Дайан Фрэнсис
Важный вывод о Китае после визита Нэнси Пелоси на Тайвань

Предыдущие учения китайской армии вокруг острова завершились лишь 7 августа. Их зона располагалась вокруг Тайваня и частично перекрывала участки, которые он считает своими территориальными водами.

Обострение вокруг острова началось на фоне визита туда 2 августа спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Это стало первым прибытием американского представителя столь высокого уровня с 1997 года.

Перед этим, 28 июля, лидер Китая Си Цзиньпин предупредил Байдена о недопустимости визита Пелоси на Тайвань, заявив, что США «играют с огнем».

Тайвань является частично признанным государством, которое КНР называет своей территорией. Он управляется демократическим правительством и считается одним из четырех «азиатских тигров» — самых успешных экономик региона. Официальный Пекин категорически возражает против попыток любых государств устанавливать отношения с Тайванем либо посещать его. США признают легитимность КНР как единого государства, но в то же время продолжают развивать связи с островом.

Редактор: Татьяна Габедава

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Китай Тайвань

Эксклюзивы НВ

Люди отдыхают на пляже, когда поднимается дым и пламя после взрывов на российской военной авиабазе в Новофедоровке. Крым, 9 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Stringer)
«Для РФ назревает серьезный кризис» /
С помощью какого вооружения Украина научилась бить на 150 км, готовясь к наступлению — Яковина
10 августа, 13:04
События
Карл Бильдт
Экс-министр иностранных дел Швеции
Путин заявил об этом открыто. Главный вопрос для мира в условиях войны России против Украины

Сейчас мы должны быть предельно осторожны, чтобы не свернуть с пути, который начали

10 августа, 12:05
Мнения
Квантовые компьютеры могут привести нас как к светлому будущему, так и к огромным проблемам, поставив под угрозу безопасность всех систем. (Фото:Eric Lucero/Google)
Почти абсолютный ноль /
Новое открытие японских физиков решает главную проблему квантовых компьютеров
10 августа, 07:03
Научпоп
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X