В Австралии впервые за последние десять лет проверят боеготовность армии
Австралия реагирует на угрозы глобальной безопасности проверкой боеготовности своей армии (Фото:army.gov.au)
В Австралии объявили о проверке боеготовности армии, это произойдет впервые за последние десять лет.
Об этом заявил премьер-министр страны Энтони Альбанезе, пишет SBS.
По его словам, крупнейшая стратегическая проверка боеготовности австралийских войск необходима для защиты страны и предотвращения конфликтов.
Это заявление было сделано на фоне полномасштабного вторжения России в Украину, а также обострения ситуации вокруг Тайваня, вызванного визитом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.
«Эта проверка подготовит Австралию к эффективному реагированию на меняющуюся региональную и глобальную стратегическую обстановку и обеспечит соответствие возможностей и структуры сил обороны поставленной цели, их доступность и максимальную отдачу от инвестиций», — отметил Альбанезе.
К проверке армии планируют привлечь отставного маршала авиации Ангуса Хьюстона и бывшего главу Минобороны Стивена Смитта.
Ожидается, что рекомендации по структуре, численности и готовности армии Австралии на период с 2023 по 2033 год и далее будут представлены правительству не позднее марта 2023 года.
Проверка будет проводиться на основе разведывательных данных и стратегических оценок наиболее актуальных угроз безопасности Австралии.
Ряд стран мира обеспокоились подготовкой своих вооруженных сил на фоне глобальных угроз безопасности.
В частности, Япония может впервые внести изменения в конституцию из-за вторжения России в Украину. речь идет о поправках в 9 статью, в которой декларируется отказ страны от войны.
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