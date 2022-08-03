В Австралии впервые за последние десять лет проверят боеготовность армии 3 августа, 12:34 Австралия реагирует на угрозы глобальной безопасности проверкой боеготовности своей армии (Фото:army.gov.au)

В Австралии объявили о проверке боеготовности армии, это произойдет впервые за последние десять лет.

Об этом заявил премьер-министр страны Энтони Альбанезе, пишет SBS.

По его словам, крупнейшая стратегическая проверка боеготовности австралийских войск необходима для защиты страны и предотвращения конфликтов.

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Это заявление было сделано на фоне полномасштабного вторжения России в Украину, а также обострения ситуации вокруг Тайваня, вызванного визитом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

«Эта проверка подготовит Австралию к эффективному реагированию на меняющуюся региональную и глобальную стратегическую обстановку и обеспечит соответствие возможностей и структуры сил обороны поставленной цели, их доступность и максимальную отдачу от инвестиций», — отметил Альбанезе.

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К проверке армии планируют привлечь отставного маршала авиации Ангуса Хьюстона и бывшего главу Минобороны Стивена Смитта.

Ожидается, что рекомендации по структуре, численности и готовности армии Австралии на период с 2023 по 2033 год и далее будут представлены правительству не позднее марта 2023 года.

Проверка будет проводиться на основе разведывательных данных и стратегических оценок наиболее актуальных угроз безопасности Австралии.

Ряд стран мира обеспокоились подготовкой своих вооруженных сил на фоне глобальных угроз безопасности.

В частности, Япония может впервые внести изменения в конституцию из-за вторжения России в Украину. речь идет о поправках в 9 статью, в которой декларируется отказ страны от войны.

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