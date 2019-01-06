В Париже "желтые жилеты" атаковали правительственное здание Сегодня, 11:42 365 Цей матеріал також доступний українською Полиция применяла спецтехнику

В субботу, 5 января, протесты "желтых жилетов", которые начинались мирно, переросли в массовые беспорядки.

Об этом сообщает Associated Press.

Протестующие отклонились от согласованного маршрута, что привело к столкновениям. В результате было сожжено несколько автомобилей, а полиция применила водометы и световые гранаты.

Демонстранты атаковали офис спикера французского правительства Бенджамина Гриво, разрушив передние двери здания. Гриво и чиновники впоследствии были эвакуированы правоохранителями.

"Это было нападение не на меня. Это было нападение на институты, демократическую форму правления", - прокомментировал позже Гриво.

Впервые "желтые жилеты" с начала акции так жестоко напали на объекты государственной собственности. Они снова пытались добраться до Елисейского дворца.

В восьмую субботу около 50 тысяч человек приняли участие в протестах по всей Франции. Полиция насчитала около 3,5 тысяч демонстрантов в Париже.

Напомним, что во Франции уже несколько недель продолжаются протесты. Массовые акции начались из-за резкого повышения цен на топливо. Позже протестовать вышли французские школьники и студенты.

Недовольство не утихло даже после того, как французское правительство согласилось отменить повышение цен на топливо и заморозить цены на газ и электричество на 2019 год - тогда французы стали выступать за повышение зарплат и пенсий, снижение налогов и даже установление более мягких требований для вступления в университеты.

Протесты "желтых жилетов" прошли не только во Франции. К ним присоединились жители некоторых городов Португалии, а также Брюсселя.

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