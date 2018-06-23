Обострение в Сирии: США и Британия предупредили Россию, генсек ООН призвал прекратить бои

США заявили, что Москва будет ответственна за дальнейшие атаки властей Сирии

В связи с текущим обострением ситуации на юго-западе Сирии постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что "Россия будет нести ответственность за любую дальнейшую эскалацию в Сирии".

Об этом говорится в заявлении Хейли, обнародованном на сайте постоянного представительства США при ООН.

Американский дипломат заявила, что Россия должна "внести свой вклад" в то, чтобы остановить военную активизацию властей Сирии.

"Сирийский режим активизировал военные операции на юго-западе Сирии в зоне деэскалации, которая была создана в результате договора Иордании, России и США, - говорится в заявлении постпреда США в ООН. - Мы ожидаем, что Россия использует свое влияние, чтобы остановить нарушения и дальнейшие дестабилизирующие действия со стороны сирийского режима на юго-западе и по всей стране".

По данным ООН, которые приводит Хейли, "недавние операции, проводимые сирийским режимом, уже привели к гибели людей и перемещению более 11 тыс. человек".

С аналогичным призывом к Москве обратился и Лондон. В пятницу, 22 июня, свое заявление обнародовал Алистер Берт, заместитель главы МИД Великобритании по делам Ближнего Востока.

По его словам, военное наступление сирийского режима в зоне перемирия "будет представлять собой вопиющее нарушение режима прекращения огня и соглашения о деэскалации, достигнутого Россией, США и Иорданией в минувшем ноябре и поддержанного Великобританией".

"Мы настоятельно призываем Россию выполнять свои обязательства по данному соглашению и обеспечить, чтобы сирийский режим соблюдал режим прекращения огня. Неспособность сделать это подорвет региональную стабильность и создаст угрозу гуманитарного кризиса", - подчеркивает британский дипломат.

В свою очередь, к немедленному прекращению военной эскалации в Сирии призвал и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Его заявление обнародовано на сайте ООН.

Гутерриш серьезно обеспокоен "значительными рисками", которые оказывает на региональную безопасность новая военная кампания сирийских властей.

"Эти нападения привели к перемещению тысяч мирных жителей, большинство из которых движется к иорданской границе", - говорится в сообщении.

Гутерриш призывает все стороны проявлять сдержанность. "Генеральный секретарь призывает к немедленному прекращению нынешней военной эскалации и настоятельно призывает все заинтересованные стороны соблюдать свои обязательства по международному праву и международному гуманитарному праву, включая защиту гражданских лиц и гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.

В последние дни власти Сирии начали масштабную кампанию наступления на юго-западе страны.

22 июня стало известно, что военные самолеты сирийской армии сбросили бочковые бомбы на эти районы. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил, что в район города Даръа войска Асада сбросили 12 бочковых бомб.

Ранее в ООН сообщили, что в результате боевых действий в провинции Даръа на юго-западе Сирии погибли по меньшей мере 20 человек. В организации добавили, что активное наступление правительственных сил угрожает безопасности примерно 750 тысяч человек, и может вынудить их покинуть свои дома.