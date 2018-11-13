Обострение в секторе Газа: Израиль продолжит обстрелы

Военно-политический кабинет Израиля распорядился продолжать обстрелы в секторе Газа до тех пор, пока в этом есть "необходимость".
Согласно заявлению, силовой блок правительства отдал распоряжение Армии обороны Израиля продолжать активные действия в секторе Газа "в соответствии с необходимостью" на фоне массированного ракетного обстрела с палестинской территории, сообщает The Times Of Israel.
В заявлении указывается, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министры были проинформированы об эскалации ситуации в секторе Газа.
Напомним, что 12 ноября из сектора Газа было выпущено 300 ракет по территории Израиля. В ответ ВВС ЦАХАЛ начали наносить удары по позициям палестинцев. Израильская авиация разбомбила здание телеканала палестинского движения ХАМАС Al-Aqsa в секторе Газа.
Во время обстрелов погиб один житель Израиля. По данным медиков в секторе Газа, были убиты трое палестинцев, еще три человека получили ранения.
Палестинское исламистское движение ХАМАС заявило, что массированный ракетный обстрел израильских поселений был совершен в ответ на убийство палестинцев 11 ноября, включая двух командиров ХАМАС.
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