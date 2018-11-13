Обострение в секторе Газа: Израиль продолжит обстрелы

Военно-политический кабинет Израиля распорядился продолжать обстрелы в секторе Газа до тех пор, пока в этом есть "необходимость".

Согласно заявлению, силовой блок правительства отдал распоряжение Армии обороны Израиля продолжать активные действия в секторе Газа "в соответствии с необходимостью" на фоне массированного ракетного обстрела с палестинской территории, сообщает The Times Of Israel.

В заявлении указывается, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министры были проинформированы об эскалации ситуации в секторе Газа.

Напомним, что 12 ноября из сектора Газа было выпущено 300 ракет по территории Израиля. В ответ ВВС ЦАХАЛ начали наносить удары по позициям палестинцев. Израильская авиация разбомбила здание телеканала палестинского движения ХАМАС Al-Aqsa в секторе Газа.

Во время обстрелов погиб один житель Израиля. По данным медиков в секторе Газа, были убиты трое палестинцев, еще три человека получили ранения.

Палестинское исламистское движение ХАМАС заявило, что массированный ракетный обстрел израильских поселений был совершен в ответ на убийство палестинцев 11 ноября, включая двух командиров ХАМАС.