Сербия привела свои вооруженные силы в режим боевой готовности по приказу президента Вучича 27 декабря, 08:48 Сербия традиционно обвиняет Косово в обострении (Фото:mod.gov.rs)

Вечером в понедельник, 26 декабря, Сербия привела свои вооруженные силы в состояние наивысшей боевой готовности.

Такой приказ отдал президент Сербии и главнокомандующий армией Александр Вучич, сообщается на сайте Минобороны страны.

«Президент Сербии как главнокомандующий приказал, чтобы сербская армия была в наивысшей степени боевой готовности, то есть в готовности к применению военной силы, вооруженного потенциала сербской армии», — отметил министр обороны Сербии Милош Вучевич.

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Он отметил, что причин для паники нет, но есть причины для беспокойства.

Вучевич также заявил, что Косово «готовится к нападению на сербов».

Сербский министр добавил, что это «поднимает Сербию на высший уровень готовности к действиям, которые осуществляет сербская армия, сохраняя территориальную целостность и суверенитет Сербии, защищая всех граждан Сербии и предотвращая погром и террор против сербов, где бы они ни жили».

25 декабря в СМИ появилась информация о стрельбе в Зубин-Потоке. После этого состоялось несколько совещаний сербских военных.

Перед этим этнические сербы заблокировали в Косово дороги, ведущие к границе с Сербией, после чего произошли столкновения и перестрелки с полицией.

26 декабря сербская армия начала перемещение артиллерии и военных ближе к границам с Косово.

После войны 1998−1999 годов, когда сербские власти развернули репрессии и чистки против косовского албанского этнического большинства и в конфликт вмешалось НАТО, край перешел под контроль ООН. Через десять лет косовские албанцы провозгласили независимость от Сербии, однако последняя, как и ряд других стран мира, не признала суверенитет Косово.

С тех пор в регионе базируется контингент миротворцев НАТО, который ныне насчитывает около 4 тыс. военных, а Европейский Союз выступает посредником в процессе нормализации отношений между Белградом и Приштиной. Обе столицы стремятся получить членство в ЕС. Но время от времени в 1,8-миллионном Косово, где 92% населения составляют албанцы, а 6% - сербы, вспыхивают конфликты.

Последний такой произошел в конце июля 2022 года, накануне вступления в силу нормы, требовавшей от 50 тыс. косовских сербов переоформить на национальные свои сербские или «нейтральные» документы и автомобильные номера. Тогда (как и сейчас) сербы заблокировали ряд ключевых дорог и пограничных переходов между Косово и Сербией. В конце концов, введение новых правил было отсрочено; начался длительный поиск компромисса.