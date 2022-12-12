МИД дал рекомендации украинцам из-за обострения между Сербией и Косово 12 декабря, 08:36 Косовские сербы блокируют дороги из-за ареста бывшего офицера полиции (Фото:Ognen Teofilovski/Reuters)

Министерство иностранных дел Украины рекомендовало украинцам воздержаться от посещения Косово и Сербии из-за нового обострения отношений между Белградом и Приштиной.

«В связи с обострением отношений между Белградом и Приштиной рекомендуем гражданам Украины воздержаться от посещения этого региона Западных Балкан, а тем, кто там находится — избегать мест массового скопления людей», — отметили в пресс-службе украинского дипломатического ведомства.

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В МИД добавили, что для получения помощи украинцы могут обращаться на круглосуточную «горячую линию» посольства Украины в Сербии: +381631113185 или emb_rs@mfa.gov.ua.

В случае попадания в чрезвычайную ситуацию можно также обращаться на «горячую линию» МИД Украины: +380442381588 или cons_or@mfa.gov.ua.

10 декабря на севере Косово местные сербы начали блокировать главные дороги. Причиной протестов стал арест бывшего офицера полиции .

Он входит в группу тех косовских сербов, которые ушли в отставку в прошлом месяце. Это произошло после того, как Приштина заявила, что потребует от сербов сдавать на металлолом сербские номерные знаки, датируемые за период до Косовской войны 1998—1999 годов.

Премьер-министр Косово Альбин Курти призвал KFOR гарантировать свободу передвижения и попросил убрать баррикады. Президент Сербии Александр Вучич планировал обратиться к миротворцам НАТО и попросить разрешения разместить сербских военных и полицию в Косово. 11 декабря гостелеканал РТС сообщил, что Вучич созвал заседание Совета нацбезопасности из-за обострения в Косово.

Это не первое обострение между Сербией и Косово. 31 июля сербы в Косово заблокировали ряд ключевых дорог и пограничных переходов, соединяющих Косово и Сербию. Полиция Косово сообщала о выстрелах со стороны сербских протестующих, а также об их столкновениях с косовскими албанцами.

В ночь на 1 августа правительство Косово отложило решение о перерегистрации автомобилей с номерными знаками Сербии и удостоверений на 1 сентября. После этого решения протестующие начали разбирать баррикады, что позволило вновь открыть пограничные переходы.

27 августа в ЕС заявили, что Косово и Сербия достигли соглашения по урегулированию пограничного конфликта.

Косово — частично признанное государство в Юго-Восточной Европе, на Балканском полуострове. В 2008 году косовские албанцы провозгласили независимость Косово. Предпосылкой стали этнические конфликты на территории бывшей Югославии.



На фоне войны на Балканах в 1998 г. разразилась Косовская война между албанскими повстанцами и Союзной Республикой Югославией. В марте 1999 г. в конфликт вмешались страны НАТО.

В результате войны край перешел под контроль ООН. 17 февраля 2008 г. парламент региона провозгласил независимость в одностороннем порядке.

Сербия категорически отказывается признать независимость Косово. Согласно сербской Конституции, территория Косово является частью Республики Сербия и входит в ее состав как Автономный край Косово и Метохия. Однако фактически Косово властями Сербии не контролируется.

Независимость Косово на сегодня признали 111 стран-членов ООН, в частности, США и страны Европейского Союза. Украина пока не признала независимость Косово.