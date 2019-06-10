Обострение кризиса в Молдове: Минобороны страны ограничило доступ в воинские части Сегодня, 15:27 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Valentyn Ogirenko Национальная армия подчиняется только конституционному порядку, заявили в Минобороны Молдовы REUTERS/Valentyn Ogirenko

Министерство обороны Молдовы ограничило доступ гражданских в воинские части из-за обострения политического кризиса в стране.

В сообщении на странице министерства в Facebook подчеркивается, что Вооруженные силы Молдовы остаются в подчинении «исключительно воле народа для того, чтобы гарантировать суверенитет, независимость и единство, территориальную целостность страны и конституционную демократию».



«Пока нет четкой определенности в политической ситуации в стране, Национальная армия подчиняется только конституционному порядку», — говорится в сообщении.

Кроме того, в Минобороны подчеркнули, что Национальная армия не вмешивается в кризис и останется вне политических игр.

«В целях снижения риска эскалации в соответствии с внутренними правилами, применимыми в особых ситуациях, доступ ко всем воинским частям и учреждениям Министерства обороны запрещен любому лицу, не входящему в штат этого учреждения, в течение ограниченного времени в зависимости от ситуации», — заявили в ведомстве.

Напомним, Конституционный суд Молдовы лишил президента страны Игоря Додона полномочий и передал и.о. премьер-министра Павлу Филиппу. После этого он признал неконституционным указ президента Игоря Додона о выдвижении сопредседателя проевропейского блока ACUM Майи Санду на пост премьер-министра.

Ранее парламент Молдовы проголосовалза назначение премьер-министром страны представительницы партии Действие и справедливость Майи Санду.

В то же время Конституционный суд страны постановил, что все решения нынешнего парламента являются незаконными.

Кроме того, КС Молдовы постановил, что парламент подлежит роспуску. Срок утверждения нового правительства избранным 24 февраля обновленным составом парламента истек в полночь 8 июня, заявили в суде.

24 февраля 2019 года в Молдове состоялись парламентские выборы. Их результаты были утверждены 10 марта.

В результате выборов в новом парламенте Молдовы представлены пророссийская левая Партия социалистов (35 мандатов), левоцентристская Демократическая партия Власти Плахотнюка (30), блок двух проевропейских партий Acum (26), популистская партия Шор (7) и еще три независимых депутата.