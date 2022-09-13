Франция созывает Совбез ООН из-за обострения между Арменией и Азербайджаном
Совбез ООН соберется на фоне обострения между Баку и Ереваном (Фото:Andrew Kelly/Reuters)
Франция созывает Совбез ООН на фоне обострения конфликта межу Арменией и Азербайджаном, который перешел в горячую фазу после того, как стороны обвинили друг друга в обстрелах.
Об этом сообщили в пресс-службе Елисейского дворца, пишет Reuters.
Там подчеркнули, что президент Франции Эммануэль Макрон продолжает призывать обе стороны придерживаться режима прекращения огня.
Пока неизвестно, когда состоится заседание Совбеза ООН.
В ночь на вторник, 13 сентября, Азербайджан и Армения обвинили друг друга в возобновлении обстрелов в спорном регионе.
В Ереване утверждают, что произошел обстрел из артиллерии и крупнокалиберных орудий их позиций близ населенных пунктов Гориса, Сотка и Джермука.
В то же время в Баку настаивают, что армянские военные совершили диверсии на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях.
В армянской армии есть погибшие и раненые, сообщил спикер военного ведомства Арам Торосян, не уточнив их число. В Азербайджане подтвердили гибель неуточненного количества армянских военнослужащих.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел заседание Совета безопасности Армении, который принял решение обратиться за помощью к РФ, ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности) и Совбезу ООН для урегулирования ситуации. Кроме того, главы МИД и Минобороны Армении провели телефонные со своими российскими «коллегами».
Ереван обвиняет Баку в «широкомасштабной агрессии в отношении суверенной территории Армении».
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