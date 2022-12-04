Россия обошла Уганду и вошла в мировой топ-5 по количеству новых случаев ВИЧ 4 декабря, 12:56 РФ вошла в мировой топ-5 по количеству новых случаев ВИЧ (Фото:Sner/Pixabay)

Россия вошла в топ-5 стран мира по количеству выявленных случаев вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), обойдя такие страны, как Уганда, Танзания и т. д.

Такие данные приводит Statista, ссылаясь на статистику Объединенной программы ООН по ВИЧ и СПИДу (UNAIDS) и Европейского центра контроля профилактики болезней (ECDC).

Из 1,5 миллиона новых случаев ВИЧ в 2021 году на РФ пришлось почти 4%.

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По этому показателю Россия опередила Танзанию (3,6%), Уганду (3,6%), Замбию (2,5%) и Кению (2,3%).

Более высокая доля, по данным Statista, лишь у четырех стран. Это ЮАР (14%), Мозамбик (6,5%), Нигерия (4,9%) и Индия (4,2%). В общей сложности на 10 стран, включая Россию, приходится половина новых случаев ВИЧ.

В настоящее время ВИЧ обнаружен у 1% российских граждан, отмечает руководитель специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИДа ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

По его словам, всего инфицировано 1,5 миллиона российских граждан. Согласно государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ в России, к 2030 году ожидается еще 660 тысяч новых случаев.

Фото: Statista