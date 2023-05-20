Уменьшить зависимость от РФ. Оборонное производство в Индии впервые превысило $12 миллиардов 20 мая, 06:30 Индия, в частности, ожидала поставки ЗРК С-400 из России (Фото:LaraLar93023545/Twitter)

За прошлый финансовый год оборонное производство в Индии выросло более чем на 12% и впервые превысило 1 триллион рупий (12 миллиардов долларов). Государство пытается уменьшить зависимость от импорта из других стран, в частности России.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные индийского правительства.



Как отмечается, Индия, являющаяся крупнейшим в мире импортером оружия за последнее десятилетие, зависит от России почти в половине военных поставок. Однако развязанная война против Украины привела к задержке критически важных поставок запчастей. Это вызвало проблемы с обеспечением танковых и авиационных подразделений, а также задержку поставок российских систем ПВО.

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По данным Министерства обороны Индии, стоимость национального оборонного производства за финансовый год, закончившийся 31 марта, выросла до 1,07 триллиона рупий. Ожидается, что этот показатель увеличится после получения данных от некоторых частных оборонных компаний.

Согласно официальным данным, индийский оборонный экспорт также вырос на 24% - до около 160 миллиардов рупий в прошлом финансовом году. В частности, страна экспортирует самолеты Dornier-228, артиллерийские орудия, ракеты Brahmos, произведенные в рамках совместного предприятия с Россией, радары, бронетехнику и пусковые установки, боеприпасы и тому подобное.