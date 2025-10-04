В Чехии подсчитали уже более 60% голосов на выборах: лидирует партия экс-премьера Бабиша

Член избирательной комиссии отпирает урну для подсчета голосов в Чехии, 4 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Eva Korinkova)

В Чехии по промежуточным данным после подсчета более 60% бюллетеней , партия бывшего премьера Андрея Бабиша ANO лидирует на всеобщих выборах с результатом 37,6%. Его партия, вероятно, выиграет на всеобщих выборах, пишет AFP News Agency в X.

3−4 октября в Чехии проходят парламентские выборы. Ранее сообщалось, что победу скорее всего получит миллиардер, евроскептик и экс-премьер Чехии Андрей Бабиш и его популистская партия ANO. Если ему снова удастся возглавить правительство, Чехия может изменить роль одного из самых активных союзников Украины на позицию, близкую к таким странам как Венгрия и Словакия.

Чехи должны избрать 200 депутатов нижней палаты парламента (Палаты депутатов) по пропорциональной избирательной системе. Их избирают на четыре года. Чтобы преодолеть проходной барьер, партия должна набрать не менее 5% голосов.

Во время избирательной кампании 2025 года Бабиш и его партия наращивали рейтинг, спекулируя популистскими заявлениями по таким темам, как стоимость жизни в Чехии, цены на энергоносители, а также связи страны с ЕС и НАТО и поддержка Украины.

3 июля президент Чехии Петр Павел заявлял, что не может гарантировать продолжение военной помощи Украине после парламентских выборов.

15 сентября Reuters сообщило со ссылкой на опрос агентства STEM для CNN Prima News, что партия ANO чешского миллиардера и экс-премьера Андрея Бабиша увеличивает преимущество над основными правящими партиями страны накануне парламентских выборов.