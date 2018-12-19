Обнаружено подписанное Трампом письмо о планах по строительству Trump Tower в Москве - CNN Сегодня, 10:37 820 Цей матеріал також доступний українською Адвокат Трампа Руди Джулиани отрицал, что его клиент подписывал это письмо

В октябре 2015 года нынешний глава Белого дома Дональд Трамп подписал письмо о намерениях относительно строительства в Москве небоскреба Trump Tower, передает CNN со ссылкой на копию документа, оказавшийся в распоряжении журналистов.

При этом ранее адвокат американского президента Руди Джулиани это отрицал.

"Это был проект в сфере недвижимости. Было письмо о намерении двигаться вперед, однако никто его так и не подписал", - заявил он.

В то же время, как отмечают журналисты, кроме Трампа, письмо было подписано также Андреем Розовым - главой российской фирмы I.C. Expert Investment, которая должна была отвечать за девелопмент проекта.

Сам президент США на фоне расследования вмешательства РФ в американские выборы и обвинений в связях с Кремлем, отрицал существование каких-то договоренностей о строительстве небоскреба в Москве.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что во время избирательной кампании в конце 2015 года и в начале 2016 года компания Дональда Трампа рассматривала проект строительства небоскреба Trump Tower в российской столице, однако в итоге отказалась от проекта незадолго до начала президентских праймериз.

По словам источника, застройщик с российскими корнями обещал Трампу сделать так, чтобы президент РФ Владимир Путин сказал о нем "хорошие вещи".

Позже адвокат президента США Майкл Коэн признался, что солгал об отсутствии планов по строительству Trump Tower в Москве во время дачи показаний в Конгрессе США по делу о вмешательстве РФ в выборы американского президента.

В свою очередь Трамп обозвал его за это "слабаком" и обвинил во лжи.