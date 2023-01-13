Старшая зарабатывает больше. Журналисты нашли налоговые декларации дочерей Путина
В публикации указаны лишь официальные доходы Марии Воронцовой и Катерины Тихоновой (Фото:Коллаж NV)
Telegram-канал Можем объяснить нашел налоговые декларации старших дочерейроссийского диктатора Владимира Путина.
Согласно документам, Мария Воронцова официально получает больше своей младшей сестры Катерины Тихоновой.
«Единственную зарплату ей платит Новая медицинская компания, которая специализируется на проектах ядерной медицины. Одним из пяти соучредителей Номеко является сама Воронцова — ей принадлежит доля в 20%. В 2021-м дочь Путина заработала там 9,6 млн рублей», — рассказали журналисты.
В свою очередь Тихонова за тот же год заработала 5,7 миллиона рублей.
«Тихонова получает зарплату в двух местах: фонде Национальное интеллектуальное развитие (НИР) и МГУ им. Ломоносова. Директором НИР она является еще с 2012 года. Фонд работает при МГУ под брендом Иннопрактика. Среди его партнеров — Роснефть, Газпром и Ростех», — говорится в материале.
Также отмечается, что в 2021 году выручка НИР составила 810 млн рублей, однако, откуда фонд получил такие деньги — неизвестно.
«Последняя госзакупка с его участием датирована январем 2019-го. Несмотря на это, дочь Путина получает там неплохую зарплату. В 2021 году ее заработок в Иннопрактике составил 3,17 млн рублей. Еще 2,45 млн рублей Тихонова получила в МГУ», — утверждается в публикации.