Старшая зарабатывает больше. Журналисты нашли налоговые декларации дочерей Путина 13 января, 17:17 В публикации указаны лишь официальные доходы Марии Воронцовой и Катерины Тихоновой (Фото:Коллаж NV)

Telegram-канал Можем объяснить нашел налоговые декларации старших дочерейроссийского диктатора Владимира Путина.

Согласно документам, Мария Воронцова официально получает больше своей младшей сестры Катерины Тихоновой.

Фото: t.me/mozhemobyasnit

«Единственную зарплату ей платит Новая медицинская компания, которая специализируется на проектах ядерной медицины. Одним из пяти соучредителей Номеко является сама Воронцова — ей принадлежит доля в 20%. В 2021-м дочь Путина заработала там 9,6 млн рублей», — рассказали журналисты.

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В свою очередь Тихонова за тот же год заработала 5,7 миллиона рублей.

Фото: t.me/mozhemobyasnit

«Тихонова получает зарплату в двух местах: фонде Национальное интеллектуальное развитие (НИР) и МГУ им. Ломоносова. Директором НИР она является еще с 2012 года. Фонд работает при МГУ под брендом Иннопрактика. Среди его партнеров — Роснефть, Газпром и Ростех», — говорится в материале.

Также отмечается, что в 2021 году выручка НИР составила 810 млн рублей, однако, откуда фонд получил такие деньги — неизвестно.

«Последняя госзакупка с его участием датирована январем 2019-го. Несмотря на это, дочь Путина получает там неплохую зарплату. В 2021 году ее заработок в Иннопрактике составил 3,17 млн рублей. Еще 2,45 млн рублей Тихонова получила в МГУ», — утверждается в публикации.