Обнародовано видео аварии носителя Союз с камеры, установленной на самой ракете

Причиной аварии назвали неправильную работу датчика разделения первой и второй ступеней

Роскосмос опубликовал видео аварии носителя Союз, который потерпела аварию спустя 119 секунд после старта с космодрома Байконур в Казахстане 11 октября.

Обнародованные кадры были сняты камерой, установленной на самой ракете.

Напомним, 11 октября на ракете Союз после старта с космодрома Байконур аварийно отключились двигатели второй ступени. Авария произошла на 119-й секунде при отделении боковых блоков первой ступени от центрального блока второй.

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Спасательная капсула с членами экипажа успешно приземлилась и они не пострадали.

Ракета-носитель должна была доставить космонавта Алексея Овчинина и астронавта Ника Хейга на Международную космическую станцию.

После аварии Россия прекратила пилотируемые пуски ракетоносителей.

Причиной аварии была названа неправильная работа датчика разделения первой и второй ступеней.