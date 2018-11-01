Обнародовано видео аварии носителя Союз с камеры, установленной на самой ракете

Роскосмос опубликовал видео аварии носителя Союз, который потерпела аварию спустя 119 секунд после старта с космодрома Байконур в Казахстане 11 октября.
Обнародованные кадры были сняты камерой, установленной на самой ракете.
Напомним, 11 октября на ракете Союз после старта с космодрома Байконур аварийно отключились двигатели второй ступени. Авария произошла на 119-й секунде при отделении боковых блоков первой ступени от центрального блока второй.
Спасательная капсула с членами экипажа успешно приземлилась и они не пострадали.
Ракета-носитель должна была доставить космонавта Алексея Овчинина и астронавта Ника Хейга на Международную космическую станцию.
После аварии Россия прекратила пилотируемые пуски ракетоносителей.
Причиной аварии была названа неправильная работа датчика разделения первой и второй ступеней.
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