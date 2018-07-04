Обменялись списками. Южная и Северная Кореи решили возобновить встречи родственников разделенных семей после трехлетнего перерыва

Предыдущая акция воссоединения семей двух стран прошла в 2015 году

Южная Корея и КНДР обменялись списками родственников семей, разделенных во время Корейской войны 1950-1953 гг., для подготовки акции воссоединения.

Об этом пишет агентство Yonhap со ссылкой на представителя Красного Креста.

В предварительные списки попали 250 человек семей из Южной Кореи и 200 человек – из КНДР.

Окончательный список должны согласовать до 25 июля. Стороны предварительно проверят, живы ли люди из списков и хотят ли они воссоединиться со своими семьями. В итоговый список войдут 100 человек.

Сама встреча разделенных семей должна пройти с 20 по 26 августа.

Последний раз акция по воссоединению семей, разделенных во время Корейской войны, прошла три года назад на территории КНДР.

Напомним, в апреле 2018 года состоялась историческая встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и южнокорейского президента Мун Чжэ Ина.

Ее важнейшим итогом стало совместное заявление двух лидеров, договорившихся о подписании позже в этом году официального мирного договора между Сеулом и Пхеньяном, который формально положит конец Корейской войне 1950-1953 годов.

До сих пор между сторонами существовало лишь перемирие, подписанное в 1953-м.

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