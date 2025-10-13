Люди ждут возвращения израильских заложников в Тель-Авиве, Израиль, 13 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Ronen Zvulun)

Военное крыло ХАМАС обнародовало имена 20 живых заложников , которых планируют освободить в рамках мирного соглашения с Израилем в понедельник, 13 октября, пишет The Times of Israel.

Список совпадает с израильским списком.

В группу не входят имена похищенных солдата Тамира Нимроди и гражданина Непала Бипина Джоши.

Sky News опубликовал информацию о каждом заложнике, освобождения которого ожидают в понедельник:

Реклама

Матан Ангрест — 22-летний солдат израильской армии, которого похитили с военной базы Нахаль-Оз;

Гали Берман — 28-летний парень был похищен из кибуца Кфар-Аза вместе со своим братом-близнецом Зивом;

Зив Берман — был похищен из Кфар-Азы во время отпуска вместе со своим братом-близнецом Гали;

Авинатан Ор — 32-летний мужчина был похищен с музыкального фестиваля Nova;

Элкана Бобот — похищен с фестиваля Nova. Его жена говорит, что ежедневно рассказывает их четырехлетнему сыну, что его отец вернется;

Нимрод Коэн — солдат израильской армии, которого захватили во время охраны территории вблизи кибуца Нирим;

Йосеф-Хаим Охана — 25-летний парень был похищен с фестиваля Nova;

Ариэль Кунио — 28-летний мужчина был похищен из кибуца Нир-Оза вместе со своей девушкой Арбель Ехуд, которую освободили в январе. Ариэль удерживается в заложниках вместе со своим братом Давидом;

Давид Кунио — похищен из Нир-Оза вместе с женой Шарон Алони Кунио и их трехлетними дочерьми-близняшками. Их освободили в ноябре 2023 года;

Матан Зангаукер — 25-летний парень был похищен из Нир-Оза;

Матан Зангаукер — 25-летний парень был похищен из Нир-Оза; Эвятар Давид — был захвачен на фестивале Nova. В августе ХАМАС опубликовал видео, на котором 24-летний мужчина очень истощен и, вероятно, копал себе могилу;

Гай Гильбоа-Далал — 24-летнего мужчину захватили в заложники на фестивале Nova, был на августовском видео августе ХАМАС и говорил, что его удерживают в городе Газа;

Максим Геркин — захвачен на фестивале Nova, имеет ребенка;

Эйтан Горн — 38-летнего мужчину захватили в заложники в кибуце Нир-Оз вместе с его братом Ияиром, которого освободили в феврале 2024 года;

Сегев Кальфон — похищен на фестивале Nova, когда пытался сбежать от ХАМАС;

Алон Охель — 24-летний мужчина был похищен с фестиваля Nova;

Бар Абрахам Куперштейн — работал охранником на фестивале Nova во время нападения ХАМАС и остался, чтобы оказать первую помощь раненым;

Омри Миран — 48-летнего мужчину забрали из его дома в кибуце Нахаль-Оз на глазах у жены и двух дочерей;

Эйтан Абрахам Мор — был захвачен на фестивале Nova;

Ром Браславский — 21-летний мужчина работал охранником на фестивале Nova, где он спас от ХАМАС нескольких других людей.

Фото: The Times of Israel

Обмен запланирован на 08:00 по местному времени (совпадает с киевским). Заложников планируют передать Красному Кресту. The Times of Israel пишет, что первыми пленными, которых освободят, будут Матан Ангрест, братья Гали и Зив Берманы, Алон Охель, Эйтан Мора и Омри Миран.

Остальных 14 живых заложников отдадут позже из разных районов Газы.

12 октября президент США Дональд Трамп отправился в Израиль и заявил, что война в секторе Газа закончилась. 10 октября начался режим прекращения огня и 72-часовой период для освобождения всех заложников.