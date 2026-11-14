Гордый граф Пипер. Как Петр I пытался обменять министра Карла XII на Мазепу, а в случае отказа угрожал колесовать шведа

Граф Карл Пипер, первый министр Швеции и обер-маршал двора Карла XII. Копия Давида Кокка с портрета Давида Клёкера-Эренштраля, между 1720 и 1744 годами (Фото: Nationalmuseum)

После Полтавской битвы российский царь пригрозил казнить своего самого знатного пленника — первого министра Швеции графа Пипера, — если Карл XII не выдаст ему гетмана Ивана Мазепу. Однако король не поддался шантажу.

61-летний граф Карл Пипер, первый министр Швеции и обер-маршал двора Карла XII, попал в плен к московитам под Полтавой в 1709 году в результате битвы, ставшей переломной в ходе Великой Северной войны. Спустя несколько недель к Пиперу пришел канцелярист Петра I. Шведского графа в то время содержали в Киевской крепости под стражей воеводы Дмитрия Голицына. Гость велел пленнику передать шведскому королю, находившемуся в Бендерах, требование царя: если Швеция не выдаст Москве гетмана Ивана Мазепу или позволит ему бежать, Пипера казнят — сначала перебьют кости на колесе, а затем четвертуют.

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Вскоре из-под Бендер в Киев прибыл канцелярист Иоганн Генрих фон Кокен с письмом от главы королевской канцелярии Генриха Георга фон Мюллерна. Карл XII отказывался менять шведского первого министра на украинского гетмана и соглашался лишь на обмен пленными равного ранга или на выкуп. Мюллерн обвинял царя в нарушении условий капитуляции, а московские требования называл бесстыдными.

Когда депешу перевели, Пётр I пришёл в ярость и долго ходил по комнате. Канцлер Гавриил Головкин и подканцлер Пётр Шафиров впоследствии передавали графу Пиперу, что, если бы автор письма попал к ним в руки, царь повесил бы его на самой высокой виселице.