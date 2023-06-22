Обломки батискафа Титан нашли рядом с затонувшим Титаником — береговая охрана США 22 июня, 22:06 NV

В береговой охране США вечером в четверг, 22 июня, подтвердили, что нашли обломки пропавшего батискафа Титан, экипаж которого направлялся к месту катастрофы Титаника. Об этом сообщает Sky News.

Контр-адмирал Джон Могер, который руководил поисками подводной лодки, заявил, что семьи экипажа уже уведомили, и выразил свои соболезнования. Часть обломков нашли на расстоянии около 490 метров от носовой части Титаника.

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CNN со ссылкой на Могера передает, что хронологию событий установить пока сложно, информации о том, что случилось с судном, сейчас нет. Специалисты используют для операции на глубине более 3 км дистанционно управляемые аппараты.

Оператор батискафа, компания OceanGate, опубликовала заявление о том, что пять человек на борту считают погибшими.

«Наши сердца с этими пятью душами и каждым членом их семей в это трагическое время. Мы оплакиваем потерю жизни и радости, которую они приносили всем, кого знали», — сказано в заявлении.

На борту находились британский миллиардер Хэмиш Хардинг, бизнесмен из Пакистана Шахзада Давуд и его сын Сулейман Давуд, француз Поль-Анри Наржоле, который более 30 лет изучал Титаник, и исполнительный директор OceanGate Стоктон Раш.

19 июня стало известно, что в Атлантическом океане пропала подлодка Титан, на которой туристы отправлялись к обломкам затонувшего Титаника. Кислорода на судне хватало на 96 часов.

Длина подлодки всего 6,7 метра, ширина — 2,8 метра, высота — 2,5 метра. Стоктон Раш говорил, что судно управляется джойстиком для видеоигр и уверял, что его конструкция безопасна. В то же время, по данным СМИ, бывший сотрудник OceanGate Дэвид Лохридж был обеспокоен «потенциальной опасностью для пассажиров Титана». Также СМИ сообщали, что экипаж не может открыть люк изнутри без посторонней помощи.