Облили керосином и сожгли. Кто такая 19-летняя Нусрат Джахан Рафи, которую убили в Бангладеш из-за жалобы на харассмент Вчера, 20:09 2143 Цей матеріал також доступний українською bangla.bdnews24.com Нусрат Джахан Рафи после нападения bangla.bdnews24.com

В Бангладеш 19-летнюю студентку религиозной школы Нусрат Джахан Рафи сожгли на крыше учебного заведения. Причиной убийства стала жалоба девушки на сексуальные домогательства со стороны директора.

Как сообщает BBC, 6 апреля Нусрат отправилась в школу в своем небольшом городе Фени, чтобы сдать последние экзамены. Там под предлогом того, что подруге девушки требуется помощь, Нусрат заманили на крышу учебного заведения. На крыше студентку окружили четверо или пятеро людей в паранджах, облили керосином и подожгли.

Предполагается, что убийцы хотели выдать поджог за самоубийство. Однако девушку с 80% ожогов тела доставили в больницу, где Нусрат рассказала о произошедшем и описала нападавших. Понимая, что она может умереть, Нусрат записала заявление на мобильный телефон брата.

"Учитель трогал меня, я буду бороться с этим преступлением до моего последнего вздоха", – заявила она.

Через пять дней девушка умерла.

Борьба с сексуальными домогательствами

За 15 дней до этого, 27 марта, студентка пожаловалась на сексуальные домогательства со стороны директора своей школы Сирадж уд-Доула. Она рассказала, что директор школы пригласил ее в свой кабинет и начать дотрагиваться в непозволительной манере. Девушка убежала.

Нусрат безоговорочно поддержала семья, и девушка в тот же день отправилась в полицию, чтобы подать заявление.

Пока она рассказывала о пережитом, офицер полиции снимал девушку на мобильный телефон. На кадрах Нусрат плачет, видно, что девушка напугана и растеряна. Эту видеозапись впоследствии полицейский передал местным СМИ, и она быстро распространилась по соцсетям. На данный момент правоохранителя сняли с должности и перевели в другой отдел.

Директора школы арестовали. После этого на улице консервативного религиозного городка собралась толпа, которая требовала освободить директора и обвиняла в произошедшем Нусрат.

Как сообщили позже члены семьи девушки, они осознавали, что Нусрат может грозить опасность. В день убийства ее брат Макмудул Хасан рассказал, что провожал Нусрат в школу и хотел войти вместе с ней в здание, однако его не пустили.

"Я отвез мою сестру в школу и пытался войти, но меня остановили и не дали войти вместе с ней. Если бы меня не остановили, ничего подобного бы не случилось с моей сестрой", – рассказал Хасан.

В больнице Нусрат рассказала, что нападавшие потребовали забрать заявление против директора. Когда девушка отказалась, ее облили керосином и подожгли.

Среди нападавших Нусрат узнала некоторых студентов религиозной школы. С 27 марта арестовали в общей сложности 15 человек, среди которых предположительно есть и те, кто причастен к убийству девушки.

Задержание директора школы Сирадж уд-Доула / Фото: bdnews24

Халатность местной полиции

Гибель Нусрат вызвала бурную реакцию жителей страны. В столице страны Дакке и родном городе девушки прошли протестные акции.

После сожжения Нусрат обвинения в адрес местной полиции возросли

С семьей Нусрат встретилась премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина и пообещала, что все виновные в гибели девушки понесут наказание.

Как сообщает местная служба ВВС, после убийства Нусрат Джахан Рафи обвинения в адрес местной полиции возросли. Семья девушки и представители местной общественности утверждали, что ситуация переросла в убийство из-за халатности местной полиции.

На данный момент следственная группа высокого уровня армии начала расследование по данным обвинениям против администрации местной полиции.

"Я всю жизнь мечтаю о дочери, но теперь мне страшно"

После гибели девушки многие написали о своем отношении в соцсетях.

"Многие девушки не протестуют, потому что боятся подобных последствий. Никабы, паранджи и даже железные платья, если таковые существовали бы, не остановят насильников", – пишет Ановар Шейх.

Я не думаю, что после этого что-то действительно изменится

"Этот инцидент потряс нас, но, как мы уже знаем по прошлому опыту, такие истории со временем забываются. Я не думаю, что после этого что-то действительно изменится. Посмотрим, будет ли справедливость восстановлена", – отметила Кабери Гайен из Университета Дакки.



"Я всю жизнь мечтаю о дочери, но теперь мне страшно. Родить дочь в этой стране – значит жить в страхе и беспокойстве", – пишет Лопа Хоссейн.

В 2009 году в Бангладеш приняли постановление об установке во всех учебных заведениях почтовых ячеек для приема жалоб на сексуальные домогательства. Однако очень немногие школы поддержали эту инициативу. Сейчас активисты требуют выполнения постановления.