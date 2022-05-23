Первый случай в Латинской Америке. В Аргентине обнаружили подозрение на оспу обезьян

23 мая, 07:00
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Пациент находится в удовлетворительном состоянии (Фото:REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Пациент находится в удовлетворительном состоянии (Фото:REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

В столице Аргентины Буэнос-Айресе обнаружили случай заболевания с подозрением на оспу обезьян. В Латинской Америке пока нет подтвержденных случаев заболевания.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на Минздрав Аргентины.

В министерстве заявили, что этот случай зафиксировали у жителя провинции Буэнос-Айреса, недавно ездившего в Испанию.

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Пациент находится в удовлетворительном состоянии и изолирован на время проведения анализов, добавили в министерстве.

Как отмечалось, Бельгия стала первой страной, которая ввела обязательный 21-дневный карантин для больных осп обезьян после того, как за последнюю неделю было зарегистрировано четыре случая заболевания.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Аргентина Вирусы Латинская Америка Вирус Оспа Оспа обезьян

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