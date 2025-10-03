35 лет назад Германия объединилась после десятилетий существования ФРГ и ГДР: как это было

3 октября 1990 года около 1 млн немцев ликовали на улицах Берлина (Фото: Bundesregierung, Klaus Lehnartz)

3 октября Германия отмечает один из своих главных государственных праздников — день объединения страны. 35 лет назад западная Федеративная Республика Германия (ФРГ) и сателлит СССР Германская Демократическая Республика (ГДР) вновь стали единым государством.

После поражения во Второй мировой войне восточная часть Германии оказалась в зоне советской оккупации, а западная — под управлением британской, французской и американской администраций. Аналогичным образом — на четыре сектора — был разделен и Берлин. В 1949 году три западных части страны образовали Федеративную Республику Германия (ФРГ), тогда как в советской зоне тогда же создали Германскую Демократическую Республику (ГДР).

3 октября 1990 года с 00:00 ГДР перестала существовать: ее госинституты упразднили, армию распустили, флот ликвидировали.



Юридически новое государство не создавалось — на территорию ГДР и Западного Берлина было распространено действие конституции ФРГ, принятой в 1949 году. На вновь примкнувших к демократической федерации территориях были воссозданы пять отдельных земель, а объединенный Берлин провозгласили самостоятельной землей. При этом ФРГ осталась членом НАТО и ЕЭС (Европейского экономического сообщества, из которого позже был создан Евросоюз).

Объединение Германии произошло почти год спустя после падения Берлинской стены 9 ноября 1989 года. Тогда уже через две недели после открытия границ между ГДР и ФРГ канцлер Западной Германии канцлер ФРГ Гельмут Коль объявил программу из 10 пунктов, которая должна была расширить сотрудничество двух частей страны с целью их дальнейшего воссоединения.

В марте 1990 года в ГДР прошли парламентские выборы, на которых с большим отрывом победили восточногерманские христианские демократы. Их лидер Лотар де Мезьер возглавил правительство ГДР.

В мая 1990-го главы двух правительств, Коль и де Мезьер, подписали в Бонне договор о создании единого экономического пространства. С июля в ГДР вошла в обращение немецкая марка ФРГ, а старую валюту упразднили.

31 августа года был заключен Договор об объединении ФРГ и ГДР. Формально для объединения двух государств использовали возможность, предусмотренную Конституцией ФРГ: включение новой территории в состав ФРГ с распространение на нее действия конституции.

В сентябре в Москве главы внешнеполитических ведомств ФРГ, ГДР, СССР, США, Франции и Великобритании подписали Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии, закрепивший курс на объединение страны. Наконец, 3 октября 1990 состоялось объединение Германии. Этот день провозглашен Днем германского единства, отмечается ежегодно как национальный праздник — в этот день в стране выходной.

Несмотря на то, что после объединения ГДР и ФРГ прошло уже более трех десятилетий, отставание восточногерманской экономики от западной наблюдается до сих пор. Средний показатель ВВП на душу населения в восточных землях страны, бывшей ГДР, составляет лишь около 66% от западного.

NV публикует 10 архивных фото ко дню объединения Германии.

1. Официальные торжества 3 октября 1990 года включали в себя экуменическое богослужение для участников церемонии воссоединения.

Фото: Bundesregierung/Lehnartz

2. Флаги всех федеральных земель Германии вокруг черно-красно-золотого флага ФРГ перед зданием Рейхстага в Берлине, в день официальных торжеств 3 октября 1990 года.



Фото: chronik-der-mauer.de / Bild 183-1990-1003-417 / CC-BY-SA 3.0

3. Церемония перед зданием Рейхстага в Берлине, 3 октября 1990 года.

Фото: Bundesregierung, Fotograf: Engelbert Reineke

4. Национальный флаг поднят на здании Рейхстага в Берлине во время празднования объединения страны, 1990-й год.

Фото: Bundesregierung, Fotograf: Klaus Lehnartz

5. Ведущие политики ФРГ (в центре — Гельмут Коль) и последнего правительства ГДР принимают участие в торжествах в Берлине, 3 октября 1990.



Фото: Bundesregierung, Fotograf: Christian Stutterheim

6. Около миллиона человек 3 октября 1990-го отпраздновали воссоединение страны перед Бранденбургскими воротами в Берлине.

Фото: Bundesregierung, Fotograf: Klaus Lehnartz

7. Тысячи людей на улицах Берлина, 3 октября 1990.



Фото: Bundesarchiv, Bild 183-1990-1003-028 / Grimm, Peer / CC-BY-SA 3.0

8. Постоянное представительство ФРГ в Восточном Берлине прекращает свою работу: его директор Франц Бертеле откручивает вывеску со здания офиса.



Фото: Bundesarchiv, Bild 183-1990-1002-018 / CC-BY-SA 3.0

9. Пошив флагов для новых федеральных земель в швейной мастерской Spectrum в Лейпциге, 1990-й год



Фото: Bundesarchiv, Bild 183-1990-0920-013 / Grubitzsch, Waltraud

10. Сотни тысяч людей празднуют воссоединение Германии в Берлине. На фото кульминация торжеств — салют над Рейхстагом.

