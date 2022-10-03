32-я годовщина объединения Германии: историческое воссоединение ГДР и ФРГ в 10 архивных фото 3 октября, 07:22 Сюжет 3 октября 1990 года около 1 млн немцев ликовали на улицах Берлина (Фото:Bundesregierung, Klaus Lehnartz)

В воскресенье, 3 октября, Германия отмечает один из своих главных государственных праздников — день объединения страны. 32 года назад ФРГ и ГДР вновь стали единым государством.

В этот день с 00:00 ГДР перестала существовать: ее госинституты упразднили, армию распустили, флот ликвидировали.



Юридически новое государство не создавалось — на территорию ГДР и Западного Берлина было распространено действие конституции ФРГ, принятой в 1949 году. На вновь примкнувших к демократической федерации территориях были воссозданы пять отдельных земель, а объединенный Берлин провозгласили самостоятельной землей. При этом ФРГ осталась членом ЕЭС и НАТО.

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Объединение Германии произошло почти год спустя после падения Берлинской стены 9 ноября 1989 года. Тогда уже через две недели после открытия границ между ГДР и ФРГ канцлер Западной Германии канцлер ФРГ Гельмут Коль объявил программу из 10 пунктов, которая должна была расширить сотрудничество двух частей страны с целью их дальнейшего воссоединения.

В марте 1990 года в ГДР прошли парламентские выборы, на которых с большим отрывом победили восточногерманские христианские демократы. Их лидер Лотар де Мезьер возглавил правительство ГДР.

В мая 1990-го главы двух правительств, Коль и де Мезьер, подписали в Бонне договор о создании единого экономического пространства. С июля в ГДР вошла в обращение немецкая марка ФРГ, а старую валюту упразднили.

31 августа года был заключен Договор об объединении ФРГ и ГДР. Формально для объединения двух государств использовали возможность, предусмотренную Конституцией ФРГ: включение новой территории в состав ФРГ с распространение на нее действия конституции.

В сентябре в Москве главы внешнеполитических ведомств ФРГ, ГДР, СССР, США, Франции и Великобритании подписали Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии, закрепивший курс на объединение страны. Наконец, 3 октября 1990 состоялось объединение Германии. Этот день провозглашен Днем германского единства, отмечается ежегодно как национальный праздник — в этот день в стране выходной.

Несмотря на три десятилетия, прошедшие после объединения ФРГ и ГРД, в Германии до сих пор сохраняется тренд отставания восточнонемецкой экономики от западной.

Согласно Годовому отчету о состоянии немецкого единства — 2020, которое правительство ФРГ представило в прошлом году к 30-летию исторического события, средние экономические показатели восточных федеральных земель вместе с Берлином пока достигли только 79% от среднего показателя по стране. С 1990 года восточные федеральные земли в четыре раза увеличили свою экономическую мощь и теперь их можно сравнить с некоторыми французскими регионами. Однако ни одна восточногерманская земля пока еще не дотягивает по уровню развития даже до самых слаборазвитых западногерманских земель.

НВ публикует 10 архивных фото ко дню объединения Германии.

1. Официальные торжества 3 октября 1990 года включали в себя экуменическое богослужение для участников церемонии воссоединения.

Фото: Bundesregierung/Lehnartz

2. Флаги всех федеральных земель Германии вокруг черно-красно-золотого флага ФРГ перед зданием Рейхстага в Берлине, в день официальных торжеств 3 октября 1990 года.



Фото: chronik-der-mauer.de / Bild 183-1990-1003-417 / CC-BY-SA 3.0

3. Церемония перед зданием Рейхстага в Берлине, 3 октября 1990 года.

Фото: Bundesregierung, Fotograf: Engelbert Reineke

4. Национальный флаг поднят на здании Рейхстага в Берлине во время празднования объединения страны, 1990-й год.

Фото: Bundesregierung, Fotograf: Klaus Lehnartz

5. Ведущие политики ФРГ (в центре — Гельмут Коль) и последнего правительства ГДР принимают участие в торжествах в Берлине, 3 октября 1990.



Фото: Bundesregierung, Fotograf: Christian Stutterheim

6. Около миллиона человек 3 октября 1990-го отпраздновали воссоединение страны перед Бранденбургскими воротами в Берлине.

Фото: Bundesregierung, Fotograf: Klaus Lehnartz

7. Тысячи людей на улицах Берлина, 3 октября 1990.



Фото: Bundesarchiv, Bild 183-1990-1003-028 / Grimm, Peer / CC-BY-SA 3.0

8. Постоянное представительство ФРГ в Восточном Берлине прекращает свою работу: его директор Франц Бертеле откручивает вывеску со здания офиса.



Фото: Bundesarchiv, Bild 183-1990-1002-018 / CC-BY-SA 3.0

9. Пошив флагов для новых федеральных земель в швейной мастерской Spectrum в Лейпциге, 1990-й год



Фото: Bundesarchiv, Bild 183-1990-0920-013 / Grubitzsch, Waltraud

10. Сотни тысяч людей празднуют воссоединение Германии в Берлине. На фото кульминация торжеств — салют над Рейхстагом.



Фото: Bundesregierung/Reineke