35 лет назад Германия объединилась после десятилетий существования ФРГ и ГДР: как это было
3 октября 1990 года около 1 млн немцев ликовали на улицах Берлина (Фото: Bundesregierung, Klaus Lehnartz)
3 октября Германия отмечает один из своих главных государственных праздников — день объединения страны. 35 лет назад западная Федеративная Республика Германия (ФРГ) и сателлит СССР Германская Демократическая Республика (ГДР) вновь стали единым государством.
После поражения во Второй мировой войне восточная часть Германии оказалась в зоне советской оккупации, а западная — под управлением британской, французской и американской администраций. Аналогичным образом — на четыре сектора — был разделен и Берлин. В 1949 году три западных части страны образовали Федеративную Республику Германия (ФРГ), тогда как в советской зоне тогда же создали Германскую Демократическую Республику (ГДР).
3 октября 1990 года с 00:00 ГДР перестала существовать: ее госинституты упразднили, армию распустили, флот ликвидировали.
Юридически новое государство не создавалось — на территорию ГДР и Западного Берлина было распространено действие конституции ФРГ, принятой в 1949 году. На вновь примкнувших к демократической федерации территориях были воссозданы пять отдельных земель, а объединенный Берлин провозгласили самостоятельной землей. При этом ФРГ осталась членом НАТО и ЕЭС (Европейского экономического сообщества, из которого позже был создан Евросоюз).
Объединение Германии произошло почти год спустя после падения Берлинской стены 9 ноября 1989 года. Тогда уже через две недели после открытия границ между ГДР и ФРГ канцлер Западной Германии канцлер ФРГ Гельмут Коль объявил программу из 10 пунктов, которая должна была расширить сотрудничество двух частей страны с целью их дальнейшего воссоединения.
В марте 1990 года в ГДР прошли парламентские выборы, на которых с большим отрывом победили восточногерманские христианские демократы. Их лидер Лотар де Мезьер возглавил правительство ГДР.
В мая 1990-го главы двух правительств, Коль и де Мезьер, подписали в Бонне договор о создании единого экономического пространства. С июля в ГДР вошла в обращение немецкая марка ФРГ, а старую валюту упразднили.
31 августа года был заключен Договор об объединении ФРГ и ГДР. Формально для объединения двух государств использовали возможность, предусмотренную Конституцией ФРГ: включение новой территории в состав ФРГ с распространение на нее действия конституции.
В сентябре в Москве главы внешнеполитических ведомств ФРГ, ГДР, СССР, США, Франции и Великобритании подписали Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии, закрепивший курс на объединение страны. Наконец, 3 октября 1990 состоялось объединение Германии. Этот день провозглашен Днем германского единства, отмечается ежегодно как национальный праздник — в этот день в стране выходной.
Почему пала Берлинская стена. Хроника воссоединения Германии
Несмотря на то, что после объединения ГДР и ФРГ прошло уже более трех десятилетий, отставание восточногерманской экономики от западной наблюдается до сих пор. Средний показатель ВВП на душу населения в восточных землях страны, бывшей ГДР, составляет лишь около 66% от западного.
NV публикует 10 архивных фото ко дню объединения Германии.
1. Официальные торжества 3 октября 1990 года включали в себя экуменическое богослужение для участников церемонии воссоединения.
2. Флаги всех федеральных земель Германии вокруг черно-красно-золотого флага ФРГ перед зданием Рейхстага в Берлине, в день официальных торжеств 3 октября 1990 года.
3. Церемония перед зданием Рейхстага в Берлине, 3 октября 1990 года.
4. Национальный флаг поднят на здании Рейхстага в Берлине во время празднования объединения страны, 1990-й год.
5. Ведущие политики ФРГ (в центре — Гельмут Коль) и последнего правительства ГДР принимают участие в торжествах в Берлине, 3 октября 1990.
6. Около миллиона человек 3 октября 1990-го отпраздновали воссоединение страны перед Бранденбургскими воротами в Берлине.
7. Тысячи людей на улицах Берлина, 3 октября 1990.
8. Постоянное представительство ФРГ в Восточном Берлине прекращает свою работу: его директор Франц Бертеле откручивает вывеску со здания офиса.
9. Пошив флагов для новых федеральных земель в швейной мастерской Spectrum в Лейпциге, 1990-й год
10. Сотни тысяч людей празднуют воссоединение Германии в Берлине. На фото кульминация торжеств — салют над Рейхстагом.