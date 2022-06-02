«Будут молодиться только льдом». Пластический хирург — о дефиците ботокса в РФ и «латентном альфа-самце» Путине — интервью 2 июня, 19:30 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Спутник/Сергей Гунеев/Кремлин via REUTERS)

В российских клиниках заканчивается американский ботокс. В середине марта биофармацевтическая компания AbbVie присоединилась к санкциям и прекратила поставки ботокса и филеров.

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Украинский пластический хирург Андрей Якобчук в эфире Радио НВ объяснил, какие последствия это будет иметь для РФ и как диктатор Владимир Путин будет пытаться обойти санкции, чтобы и дальше доказывать россиянам, что он «альфа-самец».

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Андрей Якобчук пластический хирург

— Думаю, вы смотрели на то, как выглядит лицо Путина. Какие операции ему проводили?

— Он такой латентный альфа-самец. Именно латентный, потому что вся история его жизни говорит о том, что над ним издевались еще в детстве, а сейчас он пытается всему миру доказать, что он красавец и альфа-самец.

Он пытается молодиться и продавать этот образ своему населению.

Он неоднократно использовал ботулотоксин — это препарат, который вводится в мышцы лица, и при этом морщины уменьшаются. Сейчас я понимаю, что будут пытаться обходить санкции и какие-то низкопробные аналоги китайского производства ему все равно будут продолжать колоть.

Рынок действительно очень упал. И к этому присоединились многие наши коллеги в Украине, которые неоднократно писали письма и в компанию. Например, производящая его компания Allergan ушла с рынка, но все равно находятся нечестные представители населения, которые продолжают какие-то аналоги более дешевые завозить. Но рынок обрушился и довольно значительно. Это касается не только ботокса, но вообще индустрии. Я слышу от коллег, выехавших в Европу, в Азию, что они покидают этот рынок, потому что и по моральным причинам не хотят продолжать работу. И способность платить за лакшери-процедуры тоже у населения значительно снизилась.

— Что мы можем сказать о мужчине, который в 70 лет колется ботоксом?

— Я придерживаюсь того мнения, что все же мужчина должен стареть более естественным путем. Какие-то процедуры коррекции можно проводить, но если в 70 лет ко мне придет мужчина и скажет «хочу вколоть себе ботокс», я буду смотреть на него странно. Это именно я посоветовал бы этому, с точки зрения психологии, совершенно разрушенному человеку с большим количеством комплексов и с большим количеством внутренних демонов.

— Мы много говорим о том, может ли Путин использовать какое-то ядерное оружие? Мне кажется, что он не будет использовать что-то такое, потому что это закончится для него плохо. Можем ли мы говорить о человеке, желающем чувствовать себя молодым, что он очень боится умереть?

— Подписываюсь под вашими словами. Наблюдая, как он сидит за этим километровым столом, когда принимает своих советников, можно сделать вывод, как этот человек держится за жизнь и пытается каким-то образом продлить ее. Это говорит о том, что действительно к каким-то шагам, которые приведут к самоуничтожению, он не готов. Он самодур, но не готов стрелять себе в висок, как это сделал в свое время фашистский диктатор, его предшественник, которому он подражает. Он считает, что какой-то подземный бункер может его спасти. Но мы все знаем, что это не так. И наказание — и человеческое, и Божье — его догонит. Он получит 100-процентное наказание.

— Насколько тяжела судьба женщин и мужчин, которые хотят выглядеть красиво, находясь в России под санкциями?

— На фоне этих санкций этот наш северный сосед скатывается в Средневековье и будет омолаживаться уже и не яблоками, которые у них не будут расти, потому что для этого нужны технологии. Они будут молодиться только тем льдом, который будут раздалбывать зимой в реках. Им будут себе водить по щекам для того, чтобы выглядеть помоложе.

— Но это был огромный рынок, правильно ли я понимаю? Сколько теряют все эти производители ботулотоксинов из-за того, что они больше не хотят работать с Россией?

— Если сравнивать с рынком Украины, то за счет того, что население больше, и спрос был больше. Этот рынок был в пять раз больше. Это десятки миллионов долларов, которые уже утрачены, и надеюсь, никогда не вернутся.

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