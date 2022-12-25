ОАЭ передадут Украине 2500 генераторов 25 декабря, 01:22 Половину генераторов уже отправили в Польшу, остальные доставят позже (Фото:Sergey Perekhrest/Facebook)

Объединенные Арабские Эмираты передадут Украине около 2500 бытовых электрогенераторов, половина из которых прибудет уже в самое ближайшее время.



Об этом сообщает WAM.

Отмечается, что генераторы мощностью от 3,5 до 8 киловатт передадут гражданским лицам, пострадавшим от "продолжающегося кризиса в Украине, который нарушил энергетическую инфраструктуру и вызвал перебои в подаче электроэнергии".

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"Эта помощь Украине возникает из веры ОАЭ в важность человеческой солидарности, особенно в случае конфликта, и является частью постоянных усилий страны по смягчению гуманитарных последствий украинского кризиса", - заявила министр международного сотрудничества Рим Бинт Ибрагим Аль-Хашеми.

Около половины генераторов уже отправили на самолете в Польшу, откуда их впоследствии доставят в Украину. Остальные привезут до января.