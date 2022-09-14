12 странных самоубийств и смертей. В Википедии появилась статья о российских топ-менеджерах и олигархах, загадочно умерших в 2022 году 14 сентября, 16:06 Львиная доля загадочных смертей связаны с Газпромом и его структурами либо другими нефтегазовыми гигантами РФ (Фото:REUTERS/Olesya Astakhova)

В онлайн-энциклопедии Википедия появилась отдельная статья, посвященная 12 случаям загадочных смертей российских бизнесменов и топ-менеджеров, умерших незадолго до или в первые месяцы после вторжения РФ в Украину.

Страница, которая по состоянию на 14 сентября существует в английской, чешской и испанской версиях, обобщает 12 эпизодов «загадочных смертей российских бизнесменов в 2022 году».

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«Большинство смертей были официально объявлены самоубийствами, однако ряд комментаторов предположили, что обстоятельства самоубийств кажутся подозрительными и могут были инсценированы», — говорится в статье.



О большинстве из них НВ уже рассказывал ранее в своем материале Волна «самоубийств» в элитах РФ. Это такие случаи:

Леонид Шульман , руководитель транспортной службы компании Газпром-инвест — умер 30 января 2022 в поселке Ленинский Ленинградской области РФ ( известен как « гнездо Газпрома») на теле множество резаных ран, рядом нашли нож и предсмертную записку;

, руководитель транспортной службы компании Газпром-инвест — умер 30 января 2022 в поселке Ленинский Ленинградской области РФ известен как гнездо Газпрома») на теле множество резаных ран, рядом нашли нож и предсмертную записку; Александр Тюляков , замгендиректор казначейства компании Газпром — умер 25 февраля 2022 в поселке Ленинский Ленинградской области, был найден повешенным, рядом лежала предсмертная записка;

, замгендиректор казначейства компании Газпром — умер 25 февраля 2022 в поселке Ленинский Ленинградской области, был найден повешенным, рядом лежала предсмертная записка; Михаил Толстошея (Уотфорд), российский нефтегазовый магнат, родившийся в Украине ( в УССР) — 3 марта 2022 был обнаружен повешенным в своем особняке в Великобритании;

(Уотфорд), российский нефтегазовый магнат, родившийся в Украине в УССР) — 3 марта 2022 был обнаружен повешенным в своем особняке в Великобритании; Василий Мельников , владелец медицинской компании МедСтом — 23 марта 2022 был найден мертвым в своей квартире в Нижнем Новгороде, там же нашли убитыми его супругу и двоих их маленьких сыновей ( 4 и 10 лет), все погибли от ножевых ранений, ножи нашли рядом;

, владелец медицинской компании МедСтом — 23 марта 2022 был найден мертвым в своей квартире в Нижнем Новгороде, там же нашли убитыми его супругу и двоих их маленьких сыновей 4 и 10 лет), все погибли от ножевых ранений, ножи нашли рядом; Владислав Аваев , бывший вице-президент Газпромбанка — 18 апреля 2022 был найден мертвым в своей квартире в Москве, там же нашли тела его супруги и дочери, у всех огнестрельные ранения;

, бывший вице-президент Газпромбанка — 18 апреля 2022 был найден мертвым в своей квартире в Москве, там же нашли тела его супруги и дочери, у всех огнестрельные ранения; Сергей Протосеня , бывший топ-менеджер российской газовой компании Новатэк — 19 апреля был найден повешенным во дворе своей виллы в Испании, в том же доме нашли жестоко убитыми его 53-летнюю жену Наталью и 18-летнюю дочь Марию ( с многочисленными рублеными и резаными ранами);

, бывший топ-менеджер российской газовой компании Новатэк — 19 апреля был найден повешенным во дворе своей виллы в Испании, в том же доме нашли жестоко убитыми его 53-летнюю жену Наталью и 18-летнюю дочь Марию с многочисленными рублеными и резаными ранами); Андрей Круковский , управляющий горнолыжного курорта Красная Поляна, который принадлежит Газпрому — 2 мая 2022 якобы « упал со скалы во время похода к Ачипсинской крепости» в горах близ Сочи;

, управляющий горнолыжного курорта Красная Поляна, который принадлежит Газпрому — 2 мая 2022 якобы упал со скалы во время похода к Ачипсинской крепости» в горах близ Сочи; Александр Субботин , член совета директоров Лукойла — 8 мая 2022 был найден мертвым в доме « целителя-шамана Магуа» ( Алексея Пиндюрина) в Подмосковье, якобы после « антипохмельного сеанса», который завершился для него сердечным приступом;

, член совета директоров Лукойла — 8 мая 2022 был найден мертвым в доме целителя-шамана Магуа» Алексея Пиндюрина) в Подмосковье, якобы после антипохмельного сеанса», который завершился для него сердечным приступом; Юрий Воронов , гендиректор транспортно-логистической компании Астра-Шиппинг, подрядчика Газпрома — 4 июля 2022 был найден мертвым в коттедже под Петербургом, рядом с телом найден пистолет;

, гендиректор транспортно-логистической компании Астра-Шиппинг, подрядчика Газпрома — 4 июля 2022 был найден мертвым в коттедже под Петербургом, рядом с телом найден пистолет; Дэн Рапопорт , российский бизнесмен латвийского происхождения, бывший совладелец московского клуба Soho Rooms и открытый критик Путина — 14 августа 2022 якобы выпал из окна квартиры в Вашингтоне, США

, российский бизнесмен латвийского происхождения, бывший совладелец московского клуба Soho Rooms и открытый критик Путина — 14 августа 2022 якобы выпал из окна квартиры в Вашингтоне, США Равиль Маганов , глава совета директоров компании Лукойл — 1 сентября 2022 погиб, якобы выпав из окна Центральной клинической больницы в Москве.

, глава совета директоров компании Лукойл — 1 сентября 2022 погиб, якобы выпав из окна Центральной клинической больницы в Москве. Иван Печорин, управляющий директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики — 10 сентябряя 2022 погиб в районе мыса Игнатьева ( мыс на острове Русский в километре от Владивостока, якобы выпал из катера на полном ходу). Ранее в феврале от инсульта скончался 43-летний гендиректор этой же корпорации, бывший заместитель губернатора Нижегородской области Игорь Носов.

В статье Википедии отмечается, что еще в июне 2022 года нидерландская новостная сеть NOS описала часть этих случаев как «мрачную серию» смертей «российских миллиардеров, многие из которых работали в нефтегазовой отрасли и были найдены мертвыми при необычных обстоятельствах».



А Гжегож Кучиньски, директор Евразийской программы Варшавского института, еще в апреле написал: «Во всех случаях есть обширные подозрения, что смерти могли быть искусственно представлены как самоубийство, но кто это сделал и почему?». Кучиньски предположил, что некие высокопоставленные лица, связанные с Кремлем, могут «заметать следы мошенничества в государственных компаниях». «Если мы увидим серьезные кадровые перестановки среди топ-менеджеров Газпрома, эта гипотеза может оказаться верной», — писал Кучиньски.

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