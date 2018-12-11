Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua
Мустафа Найем
Пора протрезветь и спуститься на землю
Яна Седова
Диагноз, который боятся услышать все
Тарас Березовец
Франция уже сдает. Как победить Россию онлайн
Олег Шама
"Условия в Швеции нас не устраивают"

NYT: Власти США подозревают Китай в кибератаке на сеть отелей Marriott

Сегодня, 10:41
20
Цей матеріал також доступний українською

США подозревают Китай в атаке на сеть отелей Marriott

По данным правоохранительных органов США, китайские хакеры стоят за кибератакой на сеть отелей Marriott, в результате которой произошла утечка данных 500 миллионов человек, которые останавливались в гостиницах компании, сообщает The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с предварительными итогами расследования.

Издание отмечает, что атаку осуществили хакеры, которые работают на Министерство государственной безопасности КНР.

По данным собеседников газеты, эта акция является частью масштабных усилий Китая по сбору разведданных в США, которые также затронули компании в сфере медицинского страхования и организации, хранящие сведения о допуске американцев к государственной тайне.

Напомним, в конце ноября компания Marriott International Inc сообщила, что данные 500 миллионов ее клиентов могли оказаться в руках злоумышленников.

Теги:   Кибератаки Хакеры Китай США

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Мир/Страны

Сегодня, 10:02

article_img
Парламент Британии проголосует за вотум недоверия Терезе Мэй

Читайте также

Кино

Сегодня, 04:46

article_img
Умер сценарист популярного сериала Баффи-истребительница вампиров
Страны

Сегодня, 02:43

article_img
Порноактрису Сторми Дэниелс обязали выплатить $293 тысячи Трампу
Футбол

Сегодня, 01:53

article_img
Накормили эмоциями. Реакция соцсетей на матч Ливерпуль - Наполи

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Ежедневно вечером вам будет приходить подборка лучших материалов за день

Подписаться