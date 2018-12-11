NYT: Власти США подозревают Китай в кибератаке на сеть отелей Marriott Сегодня, 10:41 20 Цей матеріал також доступний українською США подозревают Китай в атаке на сеть отелей Marriott

По данным правоохранительных органов США, китайские хакеры стоят за кибератакой на сеть отелей Marriott, в результате которой произошла утечка данных 500 миллионов человек, которые останавливались в гостиницах компании, сообщает The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с предварительными итогами расследования.

Издание отмечает, что атаку осуществили хакеры, которые работают на Министерство государственной безопасности КНР.

По данным собеседников газеты, эта акция является частью масштабных усилий Китая по сбору разведданных в США, которые также затронули компании в сфере медицинского страхования и организации, хранящие сведения о допуске американцев к государственной тайне.

Напомним, в конце ноября компания Marriott International Inc сообщила, что данные 500 миллионов ее клиентов могли оказаться в руках злоумышленников.