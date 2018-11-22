NYT: Власти Калифорнии не оповестили вовремя местных жителей о начале пожара

Подавляющее большинство жителей округа Бьютт (штат Калифорния) не были вовремя оповещены о начале лесных пожаров, сообщает The New York Times.

По словам эвакуированных жителей города Парадайс, находящегося в эпицентре пожара Кэмп, большинство из них узнали о грозящей им опасности от соседей, которые стучали им в дверь, и от друзей с родственниками, дозвонившихся до них по телефону.

Как пишет газета, решение об оповещении населения принимал офис шерифа округа Бьютт, который воспользовался системой под названием Красный код, которая предусматривает предупреждение людей об угрозе природного пожара с помощью звонка на номер телефона. Как подчеркивается, данная система работает в том случае, если каждый конкретный человек подписался на нее. В Парадайсе это сделали единицы - поэтому эта система считается экспертами устаревшей.

Газета отмечает, что шериф округа мог воспользоваться более универсальной федеральной системой оповещения, позволяющей предупредить одновременно всех владельцев сотовых телефонов в зоне потенциального бедствия. Однако такой вариант был отвергнут" из-за нежелания поднимать панику и спровоцировать транспортный коллапс на главной автодороге из города", пояснила газета со ссылкой на самого шерифа.

Лесные пожары на севере американского штата Калифорния начались утром 8 ноября. Пожар уничтожил город Парадайз округа Бьютт, где проживало примерно 27 000 человек.

По последним данным, в результате масштабных лесных пожаров погибли уже 80 человек, еще более 1200 считаются пропавшими без вести.