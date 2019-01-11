NYT: В США прокуроры проверяют украинцев, которые посетили инаугурацию Трампа Сегодня, 07:49 360 Цей матеріал також доступний українською Присутствие украинцев на инаугурации Трампа заинтересовало прокуроров США

В США федеральные прокуроры проводят проверки в отношении украинских политиков и бизнесменов, которые присутствовали на инаугурации президента Дональда Трампа, сообщает The New York Times.

Издание отмечает, что федеральные прокуроры опросили свидетелей, чтобы узнать, какие образом украинцы получили доступ к инаугурационным мероприятиям, с кем они встречались в США и что они обсуждали.

Прокуроры полагают, что ряд украинцев встречались с "влиятельными республиканцами, членами Конгресса и близкими союзниками президента Трампа". На этих встречах они предлагали планы, которые совпадали интересами РФ, в частности отмену санкций за аннексию Крыма и агрессию на Донбассе. Также они предлагали выступить в качестве посредников для нормализации отношений с Москвой.

По информации источников NYT, на инаугурацию Трампа, прибыли "десятки украинских политических деятелей и бизнесменов". В их числе издание называет нардепов Сергея Кивалова, Борислава Березу и российского олигарха Павла Фукса.

Напомним, в декабре 2018 года издание Wall Street Journal сообщало, что прокуратура Манхэттена начала уголовное расследование, связанное с инаугурацией Трампа, на которую были потрачены рекордные 107 миллионов долларов. В частности, органы юстиции проверяют, не пошел ли Белый дом на уступки спонсорам в обмен на финансирование этого мероприятия.